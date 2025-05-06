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ألعاب القوى

منتخب ألعاب القوى يتوج ببرونزية «خليجية الدوحة»

محمد المصعبي نجم منتخبنا الوطني
البيان  
محمد المصعبي نجم منتخبنا الوطني

البيان

توج العداء محمد أحمد المصعبي، نجم منتخبنا الوطني لألعاب القوى، بالميدالية البرونزية في سباق 800 متر، ضمن منافسات بطولة الخليج للشباب تحت 18 سنة، المقامة حالياً في العاصمة القطرية الدوحة، والتي تختتم، اليوم. وحقق المصعبي إنجازه بعد تسجيله رقماً شخصياً جديداً بزمن قدره 1:52.67 دقيقة، في إنجاز يعكس التطور اللافت في مستوى العدائين الشباب بالدولة.

وتأتي مشاركة المنتخب ضمن استراتيجية الاتحاد الإماراتي لألعاب القوى الرامية إلى بناء قاعدة قوية من الأبطال الواعدين، ومنحهم الفرص اللازمة للاحتكاك والمنافسة في البطولات الخليجية والعربية والدولية، بهدف الارتقاء بالمستوى الفني والتنافسي.