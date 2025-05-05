منتخب الإمارات للقوس والسهم يتصدر البطولة العربية بـ33 ميدالية

تصدّر منتخب الإمارات للقوس والسهم الترتيب العام في البطولة العربية الـ14 التي أقيمت في تونس، بعدما حصد 33 ميدالية ملونة، بينها 12 ذهبية، و8 فضيات، و13 برونزية. ضمت البعثة 24 لاعباً ولاعبة في فئتي القوس المركب والمحدب للرجال والسيدات، في الفردي والفرق، وعادت البعثة إلى الدولة أمس عبر مطار دبي، حيث كان في استقبالها عدد من أعضاء مجلس الإدارة ورؤساء الأندية.

وشهدت البطولة تألق عدد من اللاعبين، حيث أحرز عبدالله المنصوري وآمنة العوضي ذهبية الفرق المختلطة للقوس المركب، فيما نال خليفة الكعبي وسامية أودينيفا ذهبية الفرق المختلطة تحت 18 سنة في القوس المحدب، وتوج منتخبنا بذهبية فرق القوس المحدب للرجال تحت 18 سنة عبر خليفة الكعبي ومنصور الكتبي وعلي يعقوب، وذهبية فرق السيدات للفئة ذاتها عبر سامية أودينيفا ومنى الشرع وهدى آل علي.

وفي فئة تحت 21 سنة، أحرز سعيد الظهوري وسالم الكعبي وحسن الرئيسي ذهبية فرق القوس المحدب للرجال، بينما نالت حصة العوضي وفاطمة البلوشي ومها الحوسني فضية الفرق للسيدات، وعلى صعيد الفردي، حصدت آمنة العوضي ذهبية القوس المركب للسيدات، وخليفة الكعبي ذهبية القوس المحدب للرجال تحت 18 سنة، فيما نال علي يعقوب الفضية، ومنصور الكتبي البرونزية، كما توجت منى الشرع بذهبية الفردي للقوس المحدب للسيدات، وحلت هدى آل علي ثانية، وسامية أودينيفا ثالثة، فيما أحرزت حصة العوضي فضية الفئة ذاتها.