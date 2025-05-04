3 ميداليات للإمارات في «عربية القوس والسهم» بتونس

حصدت لاعبة منتخبنا الوطني ونادي الفجيرة للفنون القتالية للرماية هدى آل علي ثلاث ميداليات ملونة في البطولة العربية الرابعة عشرة للقوس والسهم المقامة في جمهورية تونس، ضمن منافسات القوس المحدب تحت 18 سنة، في إنجاز خارجي جديد يضاف لاتحاد الإمارات للقوس والسهم، وحصلت اللاعبة على ذهبية وفضية المسابقة الفردية، إلى جانب ميدالية فضية في الدور التمهيدي.

وكان ناصر السدراني لاعب نادي الفجيرة للفنون القتالية ومنتخب الإمارات للقوس والسهم، قد حقق انجازاً مميزاً بفوزه بـ 4 ميداليات ذهبية بمرحلة الناشئين تحت 18 سنة للقوس الأولمبي في إنجاز جديد للإمارات على المستوى العربي ووصولها للمركز الثالث في ترتيب الدول المشاركة بالبطولة.