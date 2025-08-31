الإثيوبي كيروس والهولندية حسن يحطمان الرقم القياسي في ماراثون سيدني

سجل الإثيوبي هايلي مريم كيروس والهولندية شيفان حسن انتصارين قياسيين في فئتي الرجال والسيدات في ماراثون سيدني اليوم الأحد.

وحسم كيروس سباق ماراثون الرجال في ساعتين وست دقائق وست ثوانٍ، مسجلاً أسرع زمن على الإطلاق في ماراثون سيدني.

وتفوق كيروس بأكثر من دقيقة على الرقم القياسي السابق للسباق الذي استقطب 35 ألف متسابق من جميع أنحاء العالم.

وتفوق العداء الإثيوبي البالغ من العمر 28 عامًا بفارق 10 ثوانٍ عن مواطنه أديسو جوبينا، بينما حل تيبيلو راماكونجوانا من ليسوتو ثالثًا.

وهذا هو العام الأول لماراثون سيدني كأحد سباقات الماراثون الكبرى ، لينضم إلى القائمة التي تضم ماراثون نيويورك ولندن وبرلين وبوسطن وطوكيو وشيكاغو.

وحطمت شيفان حسن الرقم القياسي لفئة السيدات، حيث حققت الفوز في ساعتين و18 دقيقة و22 ثانية.

وتفوقت شيفان حسن بفارق ثلاث دقائق تقريبًا من الرقم القياسي السابق الذي سجلته الإثيوبية ووركينيش إيديسا العام الماضي.

وتفوقت شيفان حسن على الكينية بريجيد كوسجي بفارق 34 ثانية، بينما حلت إيديسا ثالثة بزمن ساعتين و22 دقيقة و5 ثوانٍ.