ممثل الإمارات يحصل على كامل الأصوات في انتخابات الاتحاد العربي لألعاب القوى



في خطوة تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها رياضة الإمارات فاز راشد ناصر آل علي، عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لألعاب القوى، ورئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي، بعضوية مجلس إدارة الاتحاد العربي لألعاب القوى للدورة 2024 ــ 2028، بعد حصوله على كامل أصوات الجمعية العمومية للاتحاد البالغ عددها 18 صوتاً خلال الجمعية العمومية الانتخابية التي عُقدت في المملكة العربية السعودية.

وضمّ المجلس الجديد نخبة من القيادات الرياضية، برئاسة العميد علي الشيخي، وعضوية كل من وليد ترك (نائب الرئيس – غرب آسيا)، محمد يحيى متولي (نائب الرئيس – أفريقيا)، ماريا كيفوركيان (نائب الرئيس – ممثلة المرأة)، إضافة إلى الأعضاء هادي العلوي، سليمان الحويله، ياسين لوعيل، المعز عباس، منصور الطويطر، الدكتور مازن الخطيب، والدكتورة ريم الشمري.

ويُعدّ هذا الفوز محطة بارزة في المسيرة المهنية لراشد ناصر آل علي، الذي أكد عقب إعلان النتائج التزامه بالعمل جنباً إلى جنب مع زملائه في المجلس الجديد لدعم انتشار اللعبة عربياً، وتصميم مبادرات نوعية تستهدف تمكين المواهب وصناعة أبطال المستقبل، بما يسهم في رفع راية الإمارات في مختلف المحافل الدولية.