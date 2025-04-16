سباق «وان ران» للجري ينطلق في أبوظبي 24 مايو

تستضيف أبوظبي سباق «وان ران» الدولي للجري، أكبر سباق نصف ماراثون في العالم، يوم 24 من شهر مايو المقبل، بجزيرة الحديريات في تمام الساعة 07:15 مساءً، بتنظيم مشترك بين مجلس أبوظبي الرياضي و«هيرو ليج، ومدن عدة حول العالم».

ويُتوقع أن يشهد السباق مشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين والزوار، حيث يوفر فرصة للجميع للمشاركة في أربع فئات مختلفة هي: نصف ماراثون، 10 كيلومترات، 5 كيلومترات، و1 كيلومتر، بما يلائم كافة الأعمار ومستويات اللياقة البدنية.

ويأتي تنظيم السباق في إطار جهود مجلس أبوظبي الرياضي لتعزيز أنماط الحياة الصحية، وترسيخ الوعي الرياضي في أوساط المجتمع، انسجاماً مع رؤيته الرامية إلى جعل الرياضة جزءاً أساسياً من الحياة اليومية، ودعماً لمؤشرات جودة الحياة في الإمارة.

وستُقام النسخة التاسعة من سباق «وان ران» الدولي للجري مع توقعات بمشاركة أكثر من 30 دولة حول العالم، حيث يقام السباق في هذه الدول في نفس الموعد والتوقيت، مما وضعه كأكبر سباق نصف ماراثون في العالم، وتشمل الدول المشاركة روسيا، الكاميرون، قطر، السعودية، بنغلاديش، المغرب، الصين، صربيا، باكستان، الأرجنتين، فنزويلا، الهند، قيرغيزستان، أوزبكستان، البحرين، أذربيجان، إيران، الكويت، طاجيكستان، نيبال، تركيا، اليمن، اليونان، بيلاروس، مصر، سلوفينيا، جنوب أفريقيا، بيرو، توغو، البرازيل، أرمينيا، ماليزيا، الأردن، وتشيلي.

وقال طلال مصطفى الهاشمي، المدير التنفيذي لقطاع الفعاليات في مجلس أبوظبي الرياضي: «نفخر بتنظيم هذا الحدث بالشراكة مع هيرو ليج».

وأضاف: «يأتي سباق (وان ران) ضمن جهود مجلس أبوظبي الرياضي الرامية إلى دعم الفعاليات المجتمعية وتعزيز دور الرياضة كأسلوب حياة في الإمارة، بما يسهم في رفع مستوى جودة الحياة، حيث يشكل السباق إضافة نوعية لأجندة الفعاليات الرياضية التي تستضيفها الإمارة على مدار العام، مع توقعات بإقامته في أكثر من 30 دولة حول العالم بالتوقيت نفسه».

تجدر الإشارة إلى أن السباق نجح منذ انطلاقه عام 2017 في استقطاب الآلاف من المشاركين، ما جعله يدخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية مرتين، وقد خرج السباق لأول مرة من حدود روسيا في عام 2023، بينما تم تنظيمه في العام 2024 في 15 دولة، مع تطور مستمر وزيادة لافتة في أعداد المشاركين، ما يعزز أهميته على المستوى الدولي.