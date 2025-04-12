يوم ذهبي لوفد الإمارات.. 17 ميدالية لمنتخبات الشراع والقوى واليد في «الخليجية الشاطئية»

نجحت منتخباتنا الوطنية للشراع وألعاب القوى وكرة اليد في حصد 17 ميدالية ضمن منافسات النسخة الثالثة من دورة الألعاب الخليجية الشاطئية مسقط 2025، إذ حقق منتخب الشراع أمس 5 ميداليات ذهبية، و3 ميداليات فضية، وبرونزيتين، إضافة إلى الميدالية الذهبية التي حققها في بداية المنافسات ضمن فئة فرق الاوبتمست.

وتمكنت مروة الحمادي من الظفر بالميدالية الذهبية في سباق الكا 4، فيما توجت اليازية الحمادي بالميدالية الفضية في المسابقة ذاتها، وفي منافسات الكا 6 توجت ضحى البشر بالميدالية الذهبية، فيما حصدت كاميليا خليفة الميدالية البرونزية. وتوج كذلك زايد الحوسني بذهبية فئة قوارب الاوبتمست للصغار، فيما حصد خليفة الرميثي ذهبية التصنيف العام للفئة ذاتها، كما توج كذلك عثمان الحمادي بالميدالية الذهبية لسباق الكا 6 أولاد.

وفاز عادل خالد البستكي بالميدالية الفضية بسباق الكا 7 للشباب، كما توج محمد المرزوقي بالميدالية الفضية في سباق الكا 4، كما فازت مدية النيادي بالميدالية البرونزية في فئة قوارب الاوبتمست للبنات.

وحصد منتخبنا الوطني لألعاب القوى الميداليتين الفضيتين في سباق التتابع للرجال، وسباق التتابع للسيدات بالنسخة الثالثة من الألعاب الخليجية الشاطئية، حيث ضم منتخبنا كلاً من نصيب سالمين، ومحمد النوبي الحمادي، وسالم البلوشي، ومعاذ فوزي.

كما ضم منتخبنا الوطني للتتابع سيدات كلاً من فاطمة البلوشي، مهرة عبدالرحيم، وفاطمة خليل، وجواهر فريد.

وفازت عليا يوسف الحمادي بفضية الوثب العالي للسيدات، فيما توجت عبير إبراهيم البلوشي ببرونزية الوثب الثلاثي للسيدات، إضافة إلى برونزية سباق الميل في ألعاب القوى، التي حققتها رقية المرزوقي. وحصد منتخبنا الوطني لكرة اليد الميدالية البرونزية في ختام مشاركته عقب الفوز على البحرين بنتيجة (2 - 0).

وتوج الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث المنتخب الذي نجح في حصد 11 ميدالية ضمن منافسات النسخة الثالثة من الدورة، كما شهد اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، وفهد جمعة نائب رئيس الاتحاد جانباً من تتويج منتخبنا الوطني الفائز بـ5 ميداليات بواقع 3 فضيات وبرونزيتين.

إشادة

وأشاد الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث بالإنجاز اللافت والكبير الذي حققه أبطال وبطلات رياضة الشراع الحديث مع ختام منافسات الشراع ضمن دورة الألعاب الخليجية الشاطئية الثالثة في مسقط وتصدرهم ترتيب المنافسات في رياضة الشراع برصيد 11 ميدالية من بينها 6 ذهبيات و3 فضيات وبرونزيتين.

وقال الشيخ أحمد بن حمدان بن محمد آل نهيان إن إنجاز مسقط 2025 يعكس الجهود المستمرة والمثمرة لمجلس إدارة الاتحاد في تطوير المنتخبات الوطنية التي أثبتت جدارتها من خلال النتائج الرائعة التي تحققت في السنوات الأخيرة ومن بينها تحقيق الصدارة على المستويين العربي والخليجي لتمضي في مشوار الحلم نحو تحقيق نجاحات جديدة مرتقبة في الدورات الأولمبية والبطولات العالمية والقارية.

وهنأ رئيس اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطنية برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم على النتائج التي حققها وفد الإمارات المشاركة في الدورة، معرباً عن فخرهم في الاتحاد بنجاحات أبطالنا وبطلاتنا الذين تصدروا المنافسات عن جدارة واستحقاق واكتسحوا منصات التتويج في فئات أوبتمست والكا 4 والكا 6 والكا 7.

وارتفع حصاد الإمارات في الدورة إلى 21 ميدالية بواقع 8 ذهبيات، و7 فضيات، و6 ميداليات برونزية بعد الميداليتين الذهبيتين عن طريق عبدالله ناصر الحمادي في الطيران الشراعي (النزول على الهدف)، وإطاحة الأقماع (البولينغ) كما حقق منتخبنا الوطني للرياضات الجوية الميدالية الفضية للفرق بالطيران الشراعي إضافة إلى الميدالية البرونزية لمنتخب التقاط الأوتاد، وتقدمت الإمارات إلى المركز الثاني بجدول الترتيب العام للدورة.

وتصدرت سلطنة عُمان جدول الترتيب العام برصيد 40 ميدالية بواقع 17 ذهبية و17 فضية و6 برونزيات، واحتلت مملكة البحرين المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 15 ميدالية بواقع 4 ذهبيات و3 فضيات، و8 ميداليات برونزية، فيما جاءت المملكة العربية السعودية في المركز الرابع برصيد 15 ميدالية بواقع 3 ذهبيات، و5 فضيات، و7 ميداليات برونزية، كما جاءت دولة قطر في المركز الخامس بــ 3 ذهبيات وفضية واحدة و3 ميداليات برونزية، والكويت سادساً بواقع ميداليتين فضيتين وست ميداليات برونزية.