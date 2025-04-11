الاتحاد الآسيوي للكاراتيه يؤكد دعمه لاستضافة الصين لبطولات قارية

أكد اللواء “م” ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، أهمية عمل الاتحاد القاري باستمرار على تعزيز علاقاته مع شركائه في آسيا مشيرا إلى أن التعاون مع الاتحاد الصيني للكاراتيه يعد ركيزة أساسية في تطوير هذه الرياضة.

جاء ذلك على هامش الاجتماع الرسمي الذي عقده الرزوقي مع سونج لوزينج، رئيس لجنة الرياضة في المجلس الأولمبي الآسيوي، في مقر وزارة الرياضة بالعاصمة الصينية بكين.

وبحث الطرفان خلال اللقاء أوجه التعاون المشترك، حيث جرى التأكيد على متانة العلاقات التي تجمع بين الاتحاد الآسيوي للكاراتيه ونظيره الصيني، إلى جانب استعراض الخطط المستقبلية لتنظيم بطولات كبرى في الكاراتيه على المستويين الآسيوي والدولي في جمهورية الصين الشعبية.

وناقش الاجتماع سبل تطوير رياضة الكاراتيه في القارة الآسيوية من خلال توسيع آفاق التعاون بين الاتحادات الوطنية ودعم استضافة الصين لعدد من الفعاليات الرياضية المهمة خلال الفترة المقبلة.