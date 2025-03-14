لاعبو وموظفو نادي الثقة ينضمون إلى برنامج «رياضة قبل الإفطار»

لتعزيز الروح الرياضية والصحية برعاية مجلس الشارقة الرياضي

في خطوة تهدف إلى تعزيز الروح الرياضية والصحية بين أعضاء النادي، انضم عدد من اللاعبين والموظفين بنادي الثقة إلى برنامج "رياضة قبل الإفطار" الذي يُقام خلال شهر رمضان المبارك، ويأتي هذا البرنامج برعاية مجلس الشارقة الرياضي.

وشارك لاعبو النادي، إلى جانب عدد من الموظفين والإداريين، في أنشطة رياضية خفيفة قبل موعد الإفطار بساعة، شملت المشي الجماعي وتمارين الإطالة والتمارين الهوائيةالخفيفة، وذلك في إطار تشجيع الجميع على اتباع نمط حياة صحي حتى خلال أيام الصيام.

وأعرب الدكتور خالد عمرالمدفع رئيس مجلس الإدارة، عن سعادته بهذه المبادرة، التابعة لمجلس الشارقة الرياضي ودعمه المستمر قائلا: "مشاركة اللاعبين والموظفين في هذا البرنامج تظهر أهمية الرياضة في حياتنا اليومية، خاصة في رمضان. وهذه الأنشطة تساعد على تعزيز اللياقة البدنية وتعزيز الروح الجماعية بين الجميع.

وقال محمد عبد الله القايد عضو مجلس الإدارة القائم بأعمال المدير التنفيذي، يهدف البرنامج إلى تشجيع الصائمين على ممارسة الرياضة بشكل آمن وفعال خلال شهر رمضان، حيث تساعد التمارين الخفيفة قبل الإفطار على تحسين الدورة الدموية وزيادة النشاط دون التأثير على طاقة الجسم، حيث توجد جوائز تشجيعية للاعبين والموظفين من خلال متابعة أقل وزناً خلال هذ االشهر المبارك.

وأكد اللاعبون المشاركون في البرنامج على أنهم عادة ما يقومون بالتركيز على التدريبات المكثفة، ولكن هذه الأنشطة الخفيفة قبل الإفطار تمنحهم شعورا مختلفا بالانتعاش والنشاط دون إرهاق الجسم. إنها فرصة رائعة لتعزيز صحتنا والتواصل مع زملائنا في جو رمضاني مميز.

كما شارك الموظفون الإداريون بالنادي في البرنامج، حيث أكدوا، أن البرنامج ساعدهم على تحسين النشاط اليومي خلال الشهرالكريم، عادة ما أشعر بالتعب خلال الصيام، ولكن هذه التمارين الخفيفة جعلتني أشعر بالحيوية والاستعداد لليوم التالي.

يذكر أن النادي قد خصص مساحات مفتوحة ومجهزة للأنشطة الرياضية، كما أنه سيتم تنظيم محاضرات توعوية حول أهمية التغذية السليمة وكيفية الحفاظ على النشاط البدني خلال الشهر المبارك.