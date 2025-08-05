سلمى المري تحطّم الرقم القياسي الإماراتي في رمي المطرقة بسلوفينيا

أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى، تمكن اللاعبة الإماراتية الناشئة سلمى المري، من تحطيم الرقم القياسي الإماراتي في مسابقة رمي المطرقة، وذلك خلال مشاركتها في البطولة الدولية بسلوفينيا.

وقال اتحاد ألعاب القوى، في بيان: إن سلمى المري (16 عاماً)، حققت إنجازاً غير مسبوق، بتسجيل رقم جديد للدولة لمسافة 49.02 متراً، محطمة بذلك الرقم السابق على مستوى الناشئات والشابات والسيدات وقدره 44.6 متراً، وعد الاتحاد هذا إنجازاً مميزاً يلفت الأنظار إلى الموهبة الإماراتية الصاعدة.

وأوضح الاتحاد أن سلمى المري لا تزال ضمن فئة الناشئات، ولا يتجاوز عمرها التدريبي في رمي المطرقة 6 أشهر فقط، ما يجعل هذا الإنجاز مؤشراً واضحاً على إمكاناتها الكبيرة، ومستقبلها الواعد في ألعاب القوى.

يذكر أن البطولة أقيمت ضمن المعسكر الخارجي للاتحاد، استعداداً للمشاركة في البطولة العربية للناشئين والمقررة بتونس من 23 إلى 27 أغسطس الجاري، ودورة الألعاب الآسيوية للشباب في البحرين خلال الفترة من 22 إلى 31 أكتوبر المقبل.