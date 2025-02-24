120 لاعباً في ختام بطولة ألعاب القوى لأصحاب الهمم



اختتمت بطولة الدولة لألعاب القوى لأصحاب الهمم التي أقيمت في نادي الثقة للمعاقين بالشارقة، بمشاركة 120 لاعباً ولاعبة من 8 أندية من مختلف إمارات الدولة، وسط منافسات قوية في مسابقات المضمار والميدان.

وشهدت البطولة مستويات متميزة في سباقات الجري والكراسي المتحركة، إلى جانب مسابقات رمي الرمح، دفع الجلة، رمي القرص، ورمي الصولجان، حيث قدم اللاعبون أداءً رائعاً يعكس تطور رياضة أصحاب الهمم في الإمارات، وتضمنت البطولة 24 مسابقة ميدان و13 مسابقة مضمار، ما ساهم في خلق أجواء تنافسية مميزة بين المشاركين.

تميزت البطولة بمشاركة قوية من فئة الإناث، حيث أظهرت اللاعبات أداءً مشرفاً في مختلف المسابقات، ما يعكس الجهود المبذولة في دعم رياضة المرأة من أصحاب الهمم، وإتاحة الفرصة لهن للمنافسة وإثبات قدراتهن في المحافل الرياضية.

من جانبه، أكد ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن البطولة شهدت مستويات تنافسية عالية، مشيراً إلى أن هذا الحدث يعكس مدى التطور الذي وصلت إليه رياضات أصحاب الهمم في الإمارات. وأضاف: نحن فخورون بجميع اللاعبين واللاعبات الذين شاركوا اليوم، والذين أثبتوا أن الإرادة والعزيمة قادران على تحقيق الإنجازات. هذه البطولات المحلية هي الأساس لإعداد أبطالنا للمنافسات الدولية، ونعمل دائماً على دعمهم وتوفير البيئة المثالية لهم لتحقيق المزيد من النجاحات.

وفي ختام البطولة، تم تتويج الفائزين والفائزات وسط أجواء احتفالية، حيث أكدت النتائج أن أصحاب الهمم في الإمارات مستمرون في تحقيق الإنجازات.