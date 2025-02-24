الوصل بطلا لكأس الإمارات للقوى للرجال والشارقة لرياضة المرأة يتصدر السيدات

أحرز فريق الوصل لقب كأس الإمارات لألعاب القوى للرجال، وحصد نادي الشارقة الرياضي للمرأة ألقاب السيدات، الشابات، الأشبال والناشئات، وذهبت صدارة فئة الشباب إلى نادي أبوظبي، والناشئين إلى نادي حتا، والأشبال إلى نادي النصر، بعدما أقيمت منافسات البطولة التي نظمها اتحاد الإمارات لألعاب القوى في نادي خورفكان للمعاقين بمشاركة 480 لاعبا ولاعبة من مختلف أندية الدولة.

وتضمنت البطولة 8 فئات للرجال والسيدات والشباب والشابات والناشئين والناشئات والأشبال بنين وبنات، والفئة المجتمعية، والتي توجت بلقبها القيادة العامة لشرطة دبي، وحضر المنافسات وتوج الفائزين اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، والدكتور المستشار عبد العزيز النومان، وحنان المحمود نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، وموزة الشامسي مدير مؤسسة الشارقة لرياضة المرأة، ومي العامري نائب مدير نادي الشارقة الرياضي للمرأة، وعبد الله صالح النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، وعبد الله الحريثي عضو مجلس إدارة نادي خورفكان للمعاقين، وعبد الوهاب الحمادي نائب رئيس المجلس البلدي، وعلي مخلوف النقبي عضو المجلس البلدي في خورفكان.

وأكد اللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد ألعاب القوى، أن البطولة تندرج ضمن استراتيجية الاتحاد للارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، وتعزيز مشاركتهم في البطولات المحلية، بهدف تطوير المستويات التنافسية، بما يصب في مصلحة المنتخبات الوطنية، في ظل التطور الكبير الذي تشهده اللعبة في الدولة، وأثنى على المشاركة الكبيرة للاعبين واللاعبات، والجهود المخلصة لمسؤولي نادي خورفكان للمعاقين، في استضافة البطولة، وتوفير جميع متطلبات نجاحها، بما يعزز الدور الرائد للنادي بمنشآته المتطورة، وبنيته التحتية المميزة.