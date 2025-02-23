3 ذهبيات وفضية للحمرية في بطولة ألعاب القوى

أحرز فريق الحمرية لألعاب القوى 3 ميداليات ذهبية وميدالية فضية، ضمن بطولة نائب رئيس الدولة (ناشئين، رجال)، التي احتضنها نادي خورفكان للمعاقين يومي 22 و23 فبراير 2025.

وجاءت الميداليات الذهبية عن طريق يحيى محمد سعد، الذي تُوج بذهبيتي 110 متر حواجز و400 متر حواجز، بالإضافة إلى ذهبية محمد سنان في سباق 400 متر عدو، بينما فاز سيف فيصل الشامسي بفضية الوثب الثلاثي.

وأشاد سالم الخيال، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية الرياضي، رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين، بأداء فريق ألعاب القوى، مشيرًا إلى نجاح الفريق في الحفاظ على مكانة النادي ضمن قائمة المتوجين في مختلف البطولات التي يشارك فيها.

من جانبهم، وجّه لاعبو الحمرية لألعاب القوى، ومدرب الفريق الكابتن جاسم درويش، الشكر إلى مجلس إدارة النادي على اهتمامه ودعمه لرياضة "أم الألعاب"، مؤكدين أن هذا الدعم أثمر عن النتائج الإيجابية التي حققها الفريق.