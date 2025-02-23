4 فرق إلى نهائيات تحدي المدن في «ألعاب دبي 2025»

شهدت فعاليات اليوم الثالث من «ألعاب دبي 2025»؛ الحدث الرياضي الجماعي الأبرز في إمارة دبي، التي تُقام تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، منافسة شديدة ضمن تصفيات فئتي تحدي المدن وتحدي المجتمع.

وشهد «تحدي المدن» مواجهات حماسية بين الفرق المشاركة، مما يعكس مكانة «ألعاب دبي» كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية في الإمارة، والتي تستقطب مشاركات عالمية من نخبة الفرق.



وأعلنت اللجنة المنظمة عن تأهل 4 فرق من «تحدي المدن» إلى النهائي المرتقب المقرر إقامته اليوم ، حيث تصدر فريق مونتريال من كندا الترتيب برصيد 151.42 نقطة، تبعه في المركز الثاني فريق كولورادو من أمريكا برصيد 150.51 نقطة، وجاء فريق قازان من روسيا ثالثاً بـ 150.22 نقطة، بينما حصل فريق سانت بطرسبرغ من روسيا على المركز الرابع محققاً 148.22 نقطة.



كما شهدت فعاليات اليوم الثالث من «ألعاب دبي 2025» منافسات «تحدي المجتمع»، الذي استقطب مشاركة 28 فريقاً بعد تأهلها من الجولة التمهيدية التي أقيمت قبيل انطلاق النسخة السادسة من الحدث. وتأهل عن فئة تحدي المجتمع كل من فريق مربط عجمان الذي جاء بالمركز الأول برصيد 127.26 نقطة، يليه فريق بلوك 20 x إمباير برصيد 127.01 نقطة. وحل بالمركز الثالث فريق إسعاد برصيد 126.07 نقطة، وفريق عجمان بالمركز الرابع برصيد 125.84 نقطة. وتميزت الفرق المشاركة بأداء تنافسي قوي، عكس وعي المجتمع المتزايد بأهمية تبني أسلوب حياة تتسم بالنشاط والصحة، بما يسهم في تعزيز الزخم المجتمعي ضمن الفعاليات الرياضية الكبرى في دبي.

وتقام النسخة السادسة من «ألعاب دبي» بمشاركة 244 فريقاً من مختلف أنحاء العالم في دبي فستيفال سيتي حتى 23 فبراير الجاري، وتحظى برعاية رسمية من «دي بي ورلد»، وشراكة ماسية مع «داماك» و«إمارات»، ودعم مجلس دبي الرياضي.



تحدي المجتمع



وقال منصور المهيري، مسؤول تسجيل فرق المجتمع: يعكس الإقبال المتزايد على فئة تحدي المجتمع، التأثير الإيجابي لألعاب دبي على صعيد تعزيز الرياضة المجتمعية وتحفيز الأفراد على تبني أسلوب حياة يتسم بالنشاط، وشهدت التصفيات التمهيدية هذا العام مستويات تنافسية عالية، حيث أظهرت الفرق المشاركة التزاماً وروحاً رياضية متميزة. من جانبها، قالت سماح المنزلاوي، مسؤولة الهوية التجارية والتسويق: شهدت «ألعاب دبي» تحولاً كبيراً منذ إطلاقها برعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم في العام 2018 من مجرد بطولة محلية إلى حدث رياضي عالمي، إذ باتت تستقطب اهتمام كبرى الشركاء والرعاة من مختلف القطاعات.



شراكات استراتيجية



وقال عبدالله بن دميثان، الرئيس التنفيذي والمدير العام، دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي: نفخر بشراكتنا المتواصلة مع ألعاب دبي، والتي تجسّد التزامنا الراسخ بدعم الرياضة وتشجيع الصحة واللياقة البدنية. تحتفي ألعاب دبي بروح الفريق والمثابرة وتخطّي التحديات، وهي قيم نعتزّ بها ونحرص على ترسيخها في«دي بي ورلد»، إنها فعالية مُلهمة تجمع شرائح المجتمع كافة، ويسعدنا أن نكون جزءاً من نجاحها المتواصل.



وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة «دو»: «تُجسّد الشراكة الناجحة مع «ألعاب دبي» عُمق القيم الجوهرية التي نتمسك بها في شركة «دو»، إذ تعكس مدى قوة التزامنا بتعزيز الروح الجماعية للفريق ومواصلة تحفيز التميز وتشجيع المنافسة البناءة». وقال مانع جمعة الكندي، عضو اللجنة الرياضية في هيئة كهرباء ومياه دبي: «تشارك هيئة كهرباء ومياه دبي في «ألعاب دبي» بوصفها شريكاً فضياً لها للعام السادس على التوالي، تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة بتعزيز ثقافة الرياضة في المجتمع الإماراتي». وأكد علي القيزي، المدير التنفيذي لشركة Ahska»C4» أن «ألعاب دبي 2025» تمثل محطة ملهمة تعزز من مفهوم الشراكة الاستراتيجية وتفتح آفاقاً جديدة للابتكار في قطاع الرياضة والترفيه، مشيراً إلى أن هذا الحدث يعكس التزاماً راسخاً بتشجيع أسلوب حياة أكثر صحة وحيوية للمجتمع.



وقالت صفية المقطري، الرئيس التنفيذي لدبي والإمارات الشمالية في «M42»: «إنَّ الشراكة بيننا وألعاب دبي 2025 تُظهر التزامنا بتعزيز الصحة والرفاهية بالابتكار والتعاون. وبدافعٍ من هدفنا المشترك في تعزيز صحة المجتمع، نفخر مع مبادلة للرعاية الصحية بدبي ومستشفى الشيخ سلطان بن زايد، بدعم ألعاب دبي، التي شهدنا نموها منذ انطلاقها. وتهدف شراكتنا إلى تحقيق تأثير ملموس بتقديم فحوصات صحية وقائية، باعتبارها جزءاً من برنامجنا في هذا الحدث». ومن ناحيته، قال هيثم حجار، مدير إدارة الأصول، الفطيم العقارية: «نفخر في دبي فستيفال سيتي باستضافة ألعاب دبي للسنة الثانية على التوالي، حيث نوفر مساحة ديناميكية لإقامة هذا الحدث الرياضي. وبصفتنا وجهة عصرية، يدعم المول مجتمعاً نشطاً من خلال مرافق متطورة لاستضافة فعاليات واسعة النطاق».