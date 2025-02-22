الخلفاوي: النصر حقق إنجازاً كبيراً ورقماً جديداً في بطولة الدولة لألعاب القوى

أعرب محمد سعيد الخلفاوي المدير الفني لألعاب القوى بنادي النصر، عن سعادته بالنتائج التي حققها لاعبو «العميد» في بطولة الدولة لألعاب القوى بنادي الثقة بالشارقة، ليحقق فريق الأشبال المركز الأول وكأس البطولة بجمعه 139 نقطة، وحصل فريق الشباب على المركز الثاني بجمعه 59 نقطة، وتوجه بالتهنئة إلى إدارة النادي على هذا الإنجاز، منوهاً إلى أن ما تحقق يعبر عن مدى الاهتمام الذي تحظى به قطاعات المراحل السنية لأم الألعاب داخل النادي.

كما توجه بالتهنئة إلى لاعب النصر عادل محمد العلي، بعد تحقيقه رقماً جديداً للدولة في مسابقة الاطاحة بالمطرقة، وأكد أن اللاعب يعتبر واحداً من العناصر الواعدة في ألعاب القوى بالدولة، وأهدى ما تحقق من إنجاز إلى رئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة النصر للألعاب الرياضية، لدورهم في دعم ألعاب القوى في النادي.

وأشار إلى أن إنجازات أبناء النادي في فئة الشباب بالبطولة، تضمنت تحقيق فاضل محمد فخار، المركز الأول في مسابقة الوثب العالي بارتفاع 1.75 م، والمركز الثاني في الوثب الثلاثي بمسافة 12.34، وحقق فريق التتابع للنادي المركز الأول، ويتكون الفريق من العدائين يوسف محمد يوسف، علي عدنان ياقوت، فاضل محمد فخار، وروستامي لاكي داجا الذي حقق أيضاً، المركز الأول في سباقي 100 متر عدو بزمن 10.31 ث، و200 متر عدو بزمن 21.59 ث، بينما فاز طه يحيى عبد القادر، بالمركز الثاني في مسابقة رمي الجلة بمسافة 14.07 م، وحصل بانيك الكساندر، على المركز الثاني في الوثب الطويل بمسافة 6.68 م.

واشار الخلفاوي إلى أن إنجازات لاعبي نادي النصر في فئة الأشبال تضمنت، فوز عادل محمد العلي بالمركز الأول في مسابقة الإطاحة بالمطرقة مع تحقيقه رقماً جديداً للدولة وقدره 63 م، وفوز محمد راشد غانم بالمركز الاول في سباقي 80 و150 متر عدو بالترتيب بزمني 9.57 و17.60 ث، وحقق المركز الأول أيضاً، كل من فهد عادل خميس في مسابقة رمي الرمح بمسافة 30.73 م، وفريق التتابع المكون من العدائين عبد اللطيف إسماعيل الصابري، عبد العزيز علي رضى، عفيف أحمد عبد اللطيف ومحمد راشد غانم، بينما حقق أحمد عبد اللطيف المركز الأول في الوثب العالي بارتفاع 1.65 م، والمركز الثاني في الوثب الطويل بمسافة 5.43 م، وحصل عبد اللطيف إسماعيل الصابري على المركز الثاني في سباق الجري 2000 م بزمن 6.21 د، ونال كل من علي يوسف محمد المركز الثالث في سابقي 200 و80 متر حواجز ببعد حقق زمني 29.33 و13.62 على التوالي، وعبد العزيز علي رضى المركز الثالث في سباق 300 متر عدو بزمن 43.84 ث.