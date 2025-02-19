ناصر الرزوقي يستقبل رئيس الاتحاد القطري للجودو والتايكواندو والكاراتيه

مع اقتراب انطلاق بطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه - الفجيرة 2025 في 20 فبراير الجاري، استقبل اللواء (م) ناصر عبد الرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، السيد عيد علي المريخي، رئيس الاتحاد القطري للجودو والتايكواندو والكاراتيه، لبحث سبل التعاون المشترك.

حضر اللقاء أنطونيو سبينوس، رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وراشد عبد المجيد آل علي، نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي، ومحمد عباس، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للكاراتيه وعضو اللجنة الفنية بالاتحاد الدولي، وعادل غانم المرزوقي، المدير التنفيذي للاتحاد القطري للجودو والتايكواندو والكاراتيه.

ناقش الاجتماع آفاق التعاون المشترك بين الاتحاد القطري والاتحادين الآسيوي والدولي، إلى جانب استعدادات قطر لاستضافة عدد من البطولات الكبرى، ووضع خطط طموحة لتعزيز التعاون واستضافة البطولات الدولية والعالمية، مثل بطولة الدوري العالمي كاراتيه 1 لعامي 2026 و2027، وبطولة العالم للكاراتيه عام 2028.

وفي ختام اللقاء، أعرب عيد علي المريخي عن تقديره العميق لدور اللواء ناصر الرزوقي في دعم وتطوير رياضة الكاراتيه، وتعزيز الروابط بين الاتحادات الخليجية والعربية على المستويين الإقليمي والدولي. كما شهد اللقاء تبادل الهدايا والدروع التذكارية بين الحاضرين.

جوائز قيّمة في افتتاح الدوري العالمي للكاراتيه

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة الدوري العالمي للشباب للكاراتيه - الفجيرة 2025 عن تقديم جوائز عينية قيّمة خلال حفل الافتتاح، وذلك في إطار الاحتفاء بـ«عام المجتمع». وسيتم إجراء السحب إلكترونيًا، حيث يحصل الزوار على أرقام عند دخولهم، في انتظار إعلان الفائزين خلال الحدث.