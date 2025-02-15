مشاركة كبيرة في ختام بطولة الدولة لألعاب القوى



يسدل الستار، اليوم، على بطولة الدولة لألعاب القوى المقامة في نادي الثقة ونادي النصر، وبمشاركة 637 لاعباً ولاعبة، يتنافسون في فئات الشباب والشابات، والأشبال بنين وبنات، وتشهد البطولة منافسات قوية ومثيرة في سباقات الجري لمسافات 100، 200، 400، 800، 1500 و5000 متر، و3000 متر موانع، و10000 متر مشي، بالإضافة إلى 100 متر حواجز للبنات، و110 أمتار حواجز للأولاد، وسباقات التتابع 4×200 متر، و4×400 متر حواجز، فضلاً عن مسابقات الوثب العالي والطويل، والقفز بالزانة، وإطاحة المطرقة، ودفع الجلة، ورمي الرمح.

وأكد علي حسن غزوان، عضو مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام، أن البطولة تمثل محطة أساسية في أجندة الاتحاد لهذا الموسم، وتهدف إلى رفع الكفاءة التنافسية للاعبين واللاعبات، وتعزيز جاهزيتهم للاستحقاقات المقبلة على المستويين العربي والخليجي، كما أنها تعد فرصة مهمة لاكتشاف المواهب، وتعزيز روح التحدي بين المشاركين، ما ينعكس إيجاباً على تطور رياضة ألعاب القوى في الإمارات، وترسيخ مكانتها على الساحة الإقليمية والدولية.