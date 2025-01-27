تشالينج «ترايثلون صير بني ياس» ينطلق بمشاركة النخبة إبريل المقبل



تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، تنطلق النسخة الافتتاحية من تشالينج «ترايثلون صير بني ياس» أبريل المقبل، كأول سباق من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لسباقات المسافات الطويلة العالمية، بمشاركة نخبة من أبرز رياضيي الترايثلون، منهم الفرنسي سام ليدلو، والإسبانية سارة بيريز سالا، والجنوب إفريقي هنري شومان، والأسترالية ميلان أجنيو، وذلك بتنظيم شركة «كابيتال 360 لتجارب الفعاليات»، التابعة لمجموعة أدنيك، ليُضاف إلى سلسلة «تشالينج العائلة» العالمية التي تشمل 35 فعالية في 27 دولة، بمشاركة 75000 متسابق.

في نسخة الإمارات 2025، ينضم تشالينج «ترايثلون صير بني ياس» إلى القائمة ليصبح واحداً من 4 مواقع تستضيف سباق المسافة الطويلة، بمشاركة أفضل رياضيي الترايثلون العالميين، كما سيشهد الحدث مشاركة المحترف الفرنسي سام ليدلو المصنف الثامن عالمياً، بعد غيابه عن المشاركة في النسخة الماضية بسبب الإصابة، إضافة إلى الجنوب إفريقي، هنري شومان، الحائز على الميدالية الأولمبية، والذي يسعى لمواصلة أدائه هذا الموسم بعد موسم قوي متميز قدمه في عام 2024.

كذلك تتطلع المتسابقة الإسبانية سارة بيريز سالا إلى منصات التتويج مرة أخرى عقب فوزها في نسخة 2022 في السباق الرئيسي لـتشالينج العائلة العالمي لسباقات ترايثلون المسافات الطويلة، كما ستشارك الشابة الأسترالية القادمة بقوة ميلان أجنيو، التي احتلت المركز الأول في تحدي توركو بالإضافة إلى المركز الثالث في تحدي كاغنيس سور مير، متمنية أن تظهر بمستواها المعروف في نسخة أبوظبي.

يذكر أن، نسخة «صير بني ياس» تتضمن سباقين، الاول للمسافة الطويلة والتاني للمسافة المتوسطة، ويتضمن سباق المسافات الطويلة، السباحة لمسافة 3.8 كم، وركوب الدراجة الهوائية لمسافة 180 كم، والجري لمسافة 42.2 كم، في حين، يتضمن سباق المسافات المتوسطة، السباحة لمسافة 1.9 كيلومتر، وركوب الدراجة الهوائية لمسافة 96 كيلومتر، والجري لمسافة 21.1 كيلومتر. كما يتضمن الحدث أنشطة مجتمعية ورياضية وسياحية متنوعة تناسب المشاركين والزوار، ولا يزال التسجيل مفتوحاً للمشاركة في التحدي من قبل الراغبين.