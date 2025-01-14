النسخة العاشرة من طواف الشارقة الدولي 24 الجاري

الشارقة - البيان

أعلنت اللجنة المنظمة لطواف الشارقة الدولي الذي ينظمه مجلس الشارقة الرياضي تفاصيل النسخة العاشرة، لتقام خلال الفترة من 24 إلى 28 يناير الجاري، بمشاركة 174 دراجاً يمثلون 29 فريقاً ومنتخباً من 23 دولة، لمسافة 526.26 كلم موزعة على خمس مراحل.

وبمناسبة بلوغ الحدث الكبير الذي يحظى برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، عقده الأول تم الكشف عن كأس جديدة للفائز في المؤتمر الصحفي الذي أقيم أمس بجزيرة النور، كما تم الإعلان عن تنظيم سباقين محليين على هامش الطواف ضمن الجولة الثالثة للمعاقين والشباب.

حضر المؤتمر عيسى هلال الحزامي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وعبد الملك جاني، نائب رئيس مجلس الشارقة الرياضي رئيس اللجنة المنظمة للطواف، والعميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، مدير عام العمليات المركزية بشرطة الشارقة، ومن مجلس إدارة مجلس الشارقة الرياضي كل من عبد اللطيف الفردان وعبد الله الدح وعبد الله سلطان الحمادي والمهندس عادل صالح الحمادي، إضافة إلى سالم النقبي رئيس مجلس إدارة نادي خورفكان ومحمد القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للدراجات، ومحمد ماجد السويدي مدير قناة الشارقة الرياضية، والدكتور ياسر عمر الدوخي مدير الطواف، وسالم الشحي المدير المالي للاتحاد العربي للدراجات، ومحمد الحوسني ممثل هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، وحامد القائد ممثل بلدية الشارقة، ومحمد الخيال ممثل غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وحمد سالم المحمود ممثل هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وسالم المدفع ممثل الشارقة لإدارة الأصول، وفريد جمال ممثل أجمل مكان للتطوير العقاري، بالإضافة إلى عدد من ممثلي الجهات والمؤسسات الراعية والداعمة، وأعضاء اللجان الفرعية للجنة المنظمة، وممثلي وسائل الإعلام المختلفة بالدولة.

وأكد عيسى هلال الحزامي أن النجاح الذي تحقق للحدث يعود للتنسيق الرائع بين كل الجهات المشاركة في التنظيم وإلى الرعاة الرئيسيين لمراحل الطواف، وكل الهيئات والمؤسسات والشركات التي توفر للحدث كل ما يحتاجه الطواف من خدمات لوجستية وإدارية.

كما ألقى عبدالملك جاني كلمة باسم اللجنة المنظمة أعرب فيها عن فخره بما تحقق للحدث من نجاح، مؤكداً أنه يلعب دوراً مهماً في الترويج للإمارة دعائياً وسياحياً من خلال استعراض أكثر من 200 معلم من معالمها السياحية والتراثية والحديثة، وشكر بدوره كل الشركاء والرعاة المساهمين في التنظيم.

وقام الدكتور ياسر عمر الدوخي بإطلاع الحضور على كل تفاصيل الحدث مستعرضاً مراحله وكل أرقامه المهمة، كما أعلن أسماء الفرق والمنتخبات التي تمثل 23 دولة.