3 بطولات دولية لمنتخب القوة البدنية في أغسطس

دشن منتخب الإمارات للقوة البدنية تدريباته اليومية استعداداً لخوض منافسات ثلاث بطولات خلال الفترة المقبلة وذلك في قاعة «ألفا» الرياضية بالشارقة، بإشراف مدرب المنتخب الوطني المدرب المواطن عبدالله يعقوب المازمي ومشاركة 8 لاعبين في بطولة غرب آسيا والتي تستضيفها دولة قطر خلال الفترة من 22 حتى 29 أغسطس المقبل وهم كل من: عيسى المرزوقي، وعبدالله الحمادي، ومنصور جابر، ومحمد الكعبي، وحمد محمد، وستانيسلاف زدروبيلكو، وجون اندوسو، وقال المازمي إن المنتخب سيخوض منافسات بطولتي آسيا والعالم خلال شهري أكتوبر وديسمبر المقبلين.

من جهته، كشف فيصل الغيص الزعابي عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية، عن أن الاستعدادات ستتواصل بشكل منتظم وفقاً لخطة فنية معتمدة بهدف تحقيق الإنجازات المميزة، كما سيتم خلالها تقييم النتائج التي تسفر عنها كل بطولة من الناحيتين السلبية لتفاديها والإيجابية لتعزيزها، مثمناً دعم مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي ليواصل منتخب القوة البدنية تحقيقه للإنجازات الدولية.

وأكد فيصل الزعابي، أن المدرب المازمي من خيرة المدربين المواطنين وأن توليه مهمة تدريب المنتخب منذ عام ونصف العام، أسهمت في تطور الأداء، كما أنه لعب دوراً بارزاً في استكشاف المواهب المواطنة.