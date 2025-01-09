«ماراثون دبي الدولي» يضع اللمسات الأخيرة للنسخة 24

تعقد اللجنة المنظمة لماراثون دبي الدولي مؤتمراً صحافياً في قاعة ستيلار بفندق سيرو ون زعبيل في الساعة الحادية عشرة من صباح غد الجمعة، للإعلان عن الترتيبات النهائية، والأعداد المتوقع مشاركتها في النسخة 24 من الحدث المقرر الأحد المقبل، تحت رعاية مجلس دبي الرياضي، والدوائر الحكومية ذات الصلة في دبي.

ويعد ماراثون دبي الأسرع في المنطقة، ويضم 3 سباقات، وهي العائلي لمسافة 4 كيلومترات، والجماهيري لمسافة 10 كيلومترات، والكلاسيكي ومسافته 42.195 كيلومتراً، ويمكن التسجيل للمشاركة على موقع dubaimarathon.org.

ويخوض المتسابقون من مختلف أنحاء العالم مرة أخرى الأحد المقبل، مسارات حول طريق شاطئ جميرا، وطريق الصفوح، وطريق أم سقيم، وبالنسبة للزوار الدوليين، يوفر السباق للمتسابقين الماراثونيين الفرصة للتنافس جنباً إلى جنب مع أفضل المتسابقين في العالم على طرق مسطحة وسريعة تمنحهم فرصة لتسجيل أرقام قياسية جديدة وأفضل أرقام شخصية.

كما سيكون في إمكانهم المشاركة في تحقيق أرقام قياسية جديدة أخرى، بعدما تعاونت اللجنة المنظمة لنسخة 2025، مع موسوعة غينيس للأرقام القياسية، من أجل منح المشاركين فرصة تحطيم الأرقام القياسية العالمية أثناء الركض في هذا الحدث الشهير، حيث ستتيح الشراكة للعدائين في مختلف فئات المسافات الطويلة محاولة تحقيق رقم قياسي جديد تم التحقق منه، مما يعطي إحساساً جديداً بأحد أهم الأحداث الرياضية السنوية في المنطقة.

ويمكن للعدائين تسجيل أرقام قياسية في مجموعة متنوعة من الفئات مثل أثناء ارتداء أزياء لقضية إنسانية، أو الجري في مجموعة، أو من خلال العديد من الطرق الإبداعية الأخرى.

ومن بين الأفكار الغريبة التي طرحتها موسوعة غينيس للأرقام القياسية، أن المشاركين في ماراثون دبي، يمكنهم محاولة تسجيل أسرع زمن في الماراثون أثناء مراوغة كرة القدم أو كرة السلة، أو الركض معصوب العينين، أو الركض بزي المدرسة أو بدلة أو مرتدياً زي الطبيب، أو الركض أثناء ممارسة لعبة الهولا هوب أو حتى الركض باستخدام بيضة وملعقة، وهناك أيضاً فئات للأرقام القياسية لأسرع أوقات الماراثون التي تجريها الأم وابنتها والأب وابنه.

وتعتبر النسخة المقبلة فرصة لتحقيق المزيد من النجاح بعد أن رسخ الحدث مكانته على أجندة الماراثون الدولية منذ ما يقرب من ربع قرن من الزمان، إذ يواصل ماراثون دبي تقديم مواهب ديناميكية جديدة إلى مشهد الماراثون، خاصة أن النسخة الأخيرة للماراثون، صدمت الإثيوبية تيجيست كيتيما العالم بتسجيلها أسرع وقت في أول سباق ماراثون للسيدات على الإطلاق وقدره 2:16:07 ساعة، بينما فاز الشاب أديسو جوبينا بسباق الرجال أيضاً في أول ظهور له في الماراثون محققاً زمناً قدره 2:05:01 ساعة.