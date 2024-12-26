سباق زايد الخيري ينطلق غداً في مصر

ينطلق غداً سباق زايد الخيري في نسخته التاسعة بالعاصمة الإدارية الجديدة في جمهورية مصر العربية، برعاية فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وبمشاركة واسعة من جميع الفئات العمرية، لمسافة 10 كلم للمحترفين والهواة، و4 كلم لأصحاب الهمم، وتم تخصيص جوائز مالية قدرها 20 مليون جنيه مصري للفائزين والفائزات بالمراكز الأولى في مختلف الفئات.

وتم الإعلان عن تخصيص عائدات السباق الذي يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، لدعم مستشفى سرطان الأطفال “57357” في القاهرة، كما سيجري السحب في السباق على 200 رحلة عمرة مزدوجة.

واعتمدت اللجنة المنظمة برنامج السباق، إذ يبدأ وصول المتسابقين الساعة السابعة صباح يوم غدٍ “الجمعة”، تمهيداً لانطلاق المنافسات عند الساعة الثامنة، وصولاً إلى المحطة الختامية في العاشرة صباحاً، ومن ثم إقامة مراسم تتويج الفائزين وتوزيع الجوائز المخصصة لهم في العاشرة والنصف صباحاً.

وشهدت عمليات التسجيل واستلام زي السباق من المراكز المخصصة في اليومين الأخيرين إقبالاً كبيراً من مختلف الفئات العمرية، بما يجسد مكانة السباق وريادته، وقيمه في دعم الأعمال الخيرية والإنسانية، وتقديم العون للمرضى والمستشفيات، وتوفير المعدات الطبية.

وأعلنت اللجنة المنظمة اكتمال الاستعدادات لانطلاقة الحدث بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية، وسفارة دولة الإمارات في جمهورية مصر العربية، ومجلس أبوظبي الرياضي، وكافة اللجان المختصة التي تم الإعلان عن تشكيلها، بمتابعة معالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري.

وتوجه الفريق ركن "م" محمد هلال الكعبي رئيس اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري، بالشكر والتقدير إلى فخامة عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة لرعايته للحدث، والجهود الكبيرة التي تبذلها مصر في دعم نجاح السباق، وترسيخ دوره التاريخي في دعم أهدافه الإنسانية، تجسيداً للعلاقات المميزة بين البلدين الشقيقين.

وأثنى على المتابعة الحثيثة لمعالي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة المصري، وتوجيهاته المستمرة بتوفير كل متطلبات نجاح السباق.

ووجه الفريق ركن "م" الكعبي الشكر إلى سعادة مريم خليفة الكعبي سفيرة الدولة لدى جمهورية مصر العربية، ومندوبتها الدائمة لدى جامعة الدول العربية، على جهود السفارة في التنسيق والتعاون لإقامة السباق، ومجلس أبوظبي الرياضي، واللجنة المنظمة والشركاء على جهودهم الملموسة.

وأعرب عن فخره بما حققه هذا السباق منذ انطلاقته في نسخته الأولى بالقاهرة عام 2014، وتخصيص عائداته التي بلغت 15.8 مليون دولار في تلك النسخة، لصالح مستشفى “57357”، لتخفيف آلام الأطفال المصابين بالسرطان وعلاجهم، معربا عن تطلعه إلى أن تحقق عائدات نسخته الحالية متطلبات هذا المستشفى لشراء الأجهزة الطبية الحديثة، وإجراء التوسعات الجديدة حسب الخطة المقررة من الجهات المختصة في جمهورية مصر العربية الشقيقة.

من جانبه أعرب سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، عن فخره بالرسالة النبيلة التي يجسدها سباق زايد الخيري، مشيراً إلى أنه يمثل امتداداً لمسيرة الخير والعطاء التي تُعد من أسس النهج لدولة الإمارات منذ تأسيسها.

وأشاد بالاستعدادات التي تجري على قدم وساق لتنظيم النسخة التاسعة في العاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عشرات الآلاف الذين سيجتمعون لدعم رسالة العطاء، مؤكداً أن الحدث المرتقب يعكس قيم الإنسانية والتضامن والتسامح والخير.

وأضاف أن سباق زايد الخيري يحقق غايته النبيلة، حيث يتسابق المشاركون من مختلف الأعمار في أجواء ملهمة، مبرزين الروح التي انتهجتها الإمارات في نشر الخير وتعزيز القيم الإنسانية حول العالم.

وانطلق سباق زايد الخيري في مصر عام 2014 بالقاهرة، والتي احتضنت أيضاً النسختين الثانية والثالثة عامي 2015 و2016، ثم استضافت محافظة الأقصر النسخة الرابعة في بداية عام 2018، والإسماعيلية النسخة الخامسة في ديسمبر 2018، والسويس النسخة السادسة في 2019، والإسكندرية النسخة السابعة في 2022، والعاصمة الإدارية الجديدة النسخة الثامنة في عام 2023.