شراكة بين ماراثون دبي 2025 و"جينيس"

أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون دبي 2025، عن إبرام شراكة مع "جينيس" للأرقام القياسية تيح للمشاركين فرصة للدخول إلى العالمية من خلال اختيار أرقام قياسية لتحطيمها.

ويقام مارثون دبي في نسخته الـ23 يوم الأحد الموافق 12 يناير 2025 بدعم من مجلس دبي الرياضي، حيث سيتيح الحدث منصة متميزة تجمع بين الرياضيين والهواة من جميع أنحاء العالم.

وتتبلور فرص تحطيم الأرقام القياسية في الماراثون من خلال السرعة أو من خلال أفكار مبتكرة مثل الجري بزي معين أو في مجموعات، ومن بين الأرقام المطروحة أسرع ماراثون أثناء تنطيط كرة القدم أو السلة، وأسرع نصف ماراثون معصوب العينين، وأسرع ماراثون بزي رسمي مدرسي أو طبي، وأسرع ماراثون يُجرى بواسطة أب وابنه أو أم وابنتها، وأسرع ماراثون على الزلاجات، وغيرها.

وأكد شادي جاد، مدير التسويق الأول في جينيس، أن المبادرة تهدف إلى تشجيع مجتمع الإمارات على ممارسة الرياضة بطريقة مبتكرة.

وقال إن هذه الشراكة تأتي لتشجيع كافة أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة والنشاط البدني ونشر إنجازاتهم عبر قنوات جينيس للأرقام القياسية، مشيراً إلى أن التقديم لجميع طلبات المشاركة سيتاح بدون أي رسوم مع تسهيل اعتماد الأرقام القياسية.