احتفى اتحاد الإمارات لألعاب القوى بالإنجاز التاريخي الذي حققه المنتخب الوطني في دورة الألعاب الأولمبية للشباب «داكار 2026»، بعدما حصد ثلاث ميداليات ملونة، بواقع ذهبية وفضية وبرونزية، في أفضل حصيلة لألعاب القوى الإماراتية بتاريخ مشاركاتها في الدورة.

وجاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس مجلس الإدارة، وأشاد المجلس بنتائج المنتخب والمستويات المتميزة التي قدمها لاعبوه، بعدما أسهموا بثلاث ميداليات من أصل أربع أحرزتها بعثة الإمارات في داكار، محققين أفضل حصيلة للدولة في تاريخ مشاركاتها بأولمبياد الشباب.

وكان سعيد عمر، قد تصدر مشهد الإنجاز بإحرازه ذهبية سباق 400 متر، فيما نالت أروى علي فضية سباق 100 متر، وأضافت عائشة محمد الميدالية البرونزية في سباق 400 متر، ليؤكد أبطال المنتخب قدرة ألعاب القوى الإماراتية على المنافسة وتحقيق الإنجازات على الساحة الدولية.

بدوره، أكد اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، أن حصد ثلاث ميداليات في نسخة واحدة من الألعاب الأولمبية للشباب يمثل محطة تاريخية لألعاب القوى الإماراتية، وقال: «هذه الحصيلة غير المسبوقة تعكس مستوى الأداء الذي قدمه لاعبونا في داكار، وتكاتف الجهازين الفني والإداري في إعداد المنتخب ومساندته خلال المنافسات، وأثمر هذا العمل المشترك ذهبية وفضية وبرونزية، ومنحنا أساساً نبني عليه في إعداد المواهب الإماراتية للاستحقاقات الدولية المقبلة».

من جانبه، أشاد بالإنجاز محمد عبد الناصر الخياط، نائب رئيس مجلس الإدارة، مؤكداً أن وصول ثلاثة من لاعبي المنتخب إلى منصات التتويج في نسخة واحدة يعكس التطور الذي تشهده ألعاب القوى الإماراتية، ويبرهن على قدرة المواهب الشابة على المنافسة وتحقيق النتائج المميزة في المحافل الدولية.

كما أثنى فيصل أحمد عبدالله الخميري، الأمين العام للاتحاد، على تكامل جهود الجهازين الفني والإداري في إعداد المنتخب ومتابعة مشاركته، مشدداً على أهمية استثمار نتائج داكار والبناء عليها ضمن برامج إعداد المنتخبات الوطنية، بما يعزز فرص تحقيق المزيد من الإنجازات في الاستحقاقات المقبلة.

من جهتها، أشادت جميلة عبدالله علي عبدالرحمن، عضو مجلس الإدارة ورئيسة لجنة الحماية، بإنجاز المنتخب، مشيرة إلى أن تتويج أروى علي وعائشة محمد في داكار يمثل مصدر إلهام للفتيات الإماراتيات، ويقدم نموذجاً مشجعاً للأجيال الصاعدة من الطامحات إلى ممارسة ألعاب القوى والوصول إلى منصات التتويج الدولية.