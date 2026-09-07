8 ميداليات لـ «أبوظبي لألعاب القوى» في بطولة الجائزة الكبرى بمسقط

اختتم نادي أبوظبي لألعاب القوى، مشاركته في بطولة الجائزة الكبرى لألعاب القوى، بالعاصمة العُمانية مسقط، اليوم، بحصد 8 ميداليات، بواقع ذهبيتين، و4 فضيات، وبرونزيتين.

وافتتحت اللاعبة فاطمة الحوسني النتائج بحصد ذهبية رمي القرص، في فئة العموم للسيدات، محققة 48.44 متراً، كما نجحت بتحطيم رقم الدولة السابق «48.37 متراً»، والرقم الخليجي 48.37 متراً، لها في دورة الألعاب الخليجية الرابعة، «الدوحة 2026».

وحصدت اللاعبة ماجدالينا أوردا ذهبية سباق الأشبال بنات لمسافة 80 متراً بزمن 10.06 ثوانٍ، بينما أحرزت اللاعبة يارا الأسرج فضية سباق 80 متراً لفئة الناشئات، بزمن قدره 10.36 ثوانٍ.

وتمكنت اللاعبة سلمى المري من الفوز بفضية إطاحة المطرقة لفئة الشابات، محققة 53.20 متراً، ثم حصدت أيضاً فضية قذف القرص بـ 41.80 متراً، كما حصد اللاعب ناصر الكعبي فضية سباق 800 متر لفئة الناشئين، محققاً 1:56.58 دقيقة.

وحققت لاعبات النادي برونزية التتابع 4 في 100، بزمن قدره 51.19 ثانية، بينما جاءت البرونزية الثانية عبر اللاعبة وديمة المري في مسابقة إطاحة المطرقة لفئة الناشئات، مسجلة 31.09 متراً.

وشهدت المنافسات مشاركة اللاعبات يمنى الأسرج ووديمة الزعابي وهيا الشامسي لفئة الأشبال بنات في سباق 80 متراً، واللاعب راشد العلوي في سباق 800 متر لفئة الأشبال بنين محققاً رقمه الشخصي الجديد «2:11.54» دقيقة، بينما شارك اللاعب أحمد العولقي في سباق 800 متر لفئة الأشبال.

وقال خالد راشد الزعابي، رئيس مجلس إدارة النادي، إن تلك الإنجازات تعد بداية إيجابية للموسم الجديد، وتؤكد تطور المستوى الفني للاعبين واللاعبات، بدعم مجلس أبوظبي الرياضي، ودوره الكبير في دعم مسيرة الإنجازات الرياضية.