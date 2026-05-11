الوصل والشارقة الرياضي للمرأة بطلا كأس الإمارات لألعاب القوى

اختتم اتحاد الإمارات لألعاب القوى، مساء أمس، منافسات بطولة كأس الإمارات لجميع المراحل العمرية لفئتي الذكور والإناث، والتي أقيمت على مضمار نادي ضباط شرطة دبي خلال الفترة من 8 إلى 10 مايو الجاري، بمشاركة واسعة من الأندية والمراكز المتخصصة.



وفاز نادي الوصل بلقب منافسات العموم، بعدما حصد 16 ميدالية، بواقع 8 ذهبيات، و3 فضيات، و5 برونزيات، فيما جاء نادي النصر ثانياً برصيد 7 ميداليات، منها 5 ذهبيات وفضيتان، وحل نادي حتا ثالثاً برصيد 4 ميداليات، بواقع ذهبية و3 فضيات.



وتصدر نادي الشارقة الرياضي للمرأة منافسات السيدات برصيد 9 ميداليات، بواقع 7 ذهبيات وفضيتين، وجاء نادي أبوظبي ثانياً بـ4 ميداليات ذهبية، فيما حل نادي الوصل ثالثاً بميدالية فضية. كما توج نادي أبوظبي بلقب فئة الشابات بعد إحرازه 6 ميداليات، بينما جاء نادي الشارقة الرياضي للمرأة وصيفاً بذهبيتين، ونادي خورفكان ثالثاً بذهبية.



وفي فئة الشباب، حقق نادي حتا المركز الأول بإحرازه 7 ميداليات ذهبية، فيما جاء نادي النصر ثانياً برصيد 9 ميداليات، بواقع 6 ذهبيات وفضية وبرونزيتين، وحل نادي الحمرية ثالثاً بذهبيتين.



أما في منافسات الناشئات، فقد تصدر نادي الشارقة الرياضي للمرأة الترتيب العام برصيد 14 ميدالية، منها 7 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتان، وجاء نادي أبوظبي وصيفاً برصيد 6 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات، فيما حل نادي خورفكان ثالثاً بأربع ميداليات، منها ذهبيتان وفضيتان.



وفي فئة الأشبال بنين، ذهب المركز الأول إلى نادي أبوظبي بعد حصده 10 ميداليات، بواقع 6 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية، وجاء نادي النصر ثانياً برصيد 9 ميداليات، منها 5 ذهبيات وفضية و3 برونزيات.



كما تصدر نادي الشارقة الرياضي للمرأة منافسات الأشبال بنات، محققاً 22 ميدالية، بواقع 11 ذهبية و8 فضيات و3 برونزيات، وجاء نادي أبوظبي ثانياً برصيد 16 ميدالية، منها 5 ذهبيات و6 فضيات و5 برونزيات، فيما حل نادي خورفكان ثالثاً بـ7 ميداليات، منها فضية و6 برونزيات.



وهيمن نادي النصر على منافسات فئة الناشئين بإحرازه 8 ميداليات، بواقع 4 ذهبيات وفضيتين وبرونزيتين، فيما جاء نادي أبوظبي وصيفاً برصيد 6 ميداليات، منها 5 ذهبيات وفضية، وحل نادي حتا ثالثاً برصيد 7 ميداليات، بواقع 3 ذهبيات و3 فضيات وبرونزية.



وتوج الفائزين اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، ومحمد عبدالناصر الخياط، نائب رئيس الاتحاد، وراشد ناصر آل علي، عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنتخبات، وجميلة عبدالله، عضو مجلس الإدارة.



وقال الخياط إن البطولة الختامية للموسم شهدت مستويات فنية مميزة من جميع الفرق المشاركة، إلى جانب تسجيل العديد من الأرقام الشخصية الجديدة، مشيراً إلى التفاعل الواسع مع بطولات الاتحاد، وحرص مجلس الإدارة على اكتشاف المواهب، وتطوير قدرات اللاعبين واللاعبات، وتوسيع قاعدة الممارسين في مختلف الفئات العمرية.



من جانبه، أكد راشد ناصر آل علي أهمية المشاركات الخارجية المقبلة، بداية من دورة الألعاب الخليجية في الدوحة، والبطولة الآسيوية تحت 20 عاماً في هونغ كونغ خلال الأسبوع الأخير من الشهر الجاري، بمشاركة 10 لاعبين ولاعبات، بالإضافة إلى البطولات العربية لفئات تحت 16 و18 و23 عاماً خلال الفترة المقبلة.



وأشار إلى الثقة الكبيرة في قدرة منتخبنا الوطني على رفع علم دولة الإمارات في المحافل الخارجية، خاصة بعد الحصاد المميز في البطولة العربية للشباب والشابات في تونس، والذي أسفر عن تحقيق 10 ميداليات، منها 5 ذهبيات.