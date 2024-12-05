غداً .. انطلاق بطولة دبي الدولية للياقة البدنية

تنطلق غداً الجمعة منافسات النسخة الـ 12 من بطولة دبي الدولية للياقة البدنية التي تقام على مدار ثلاثة أيام في نخلة جميرا وحي دبي للتصميم، وتختتم في استاد سوق دبي الحرة للتنس يوم 10 ديسمبر، بدعم من مجلس دبي الرياضي، وبمشاركة نخبة من أقوى المحترفين والمحترفات العالميين في اللياقة البدنية.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر المجلس، بحضور ناصر أمان آل رحمة مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وعلي عمر البلوشي مدير إدارة الفعاليات الرياضية بالمجلس، وسعود الشامسي مدير البطولة.

ويشارك في النسخة الجديدة 108 رياضيين ورياضيات، بينهم 60 رياضياً من المحترفين من الرجال والنساء يشاركون في البطولة الدولية، و48 رياضيا من 6 دول خليجية يشاركون في البطولة الخليجية، علاوة على رياضيين من 24 دولة من جميع قارات العالم.

وتتضمن البطولة الدولية مشاركة 30 رياضيا محترفا و30 رياضية محترفة في المنافسة على مجموع جوائز أكثر من 1.6 مليون درهم.

وأعلنت اللجنة المنظمة أن النجاح المتواصل لهذه البطولة على مدار النسخ السابقة ساهم في استحداث فئات جديدة، وأن النسخة الجديدة سوف تشهد مشاركة رياضيين إماراتيين ضمن فرق محلية بما يعطي البطولة زخماً كبيراً.

وأكدت اللجنة أن البطولة تسعى في كل عام إلى إظهار معالم ووجهات دبي السياحية، وهذا العام تبدأ البطولة يوم الجمعة مع فعالية خارجية تُبرز جمال مدينة دبي، حيث يتم تنظيم المنافسات في "أورا سكاي فيو" الذي يطل على نخلة جميرا، ثم تنتقل المنافسة إلى "الحديقة القرآنية" بالخوانيج، وفي اليوم الثاني يتم تنظيم منافسات في تخطي الحواجز بحي دبي للتصميم، ثم ينتقل المتنافسون للنهائي في استاد سوق دبي الحرة للتنس بمنطقة القرهود.