ماراثون أبوظبي يحصد «العلامة الذهبية» عالميًا

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى منح «ماراثون أبوظبي»، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي برعاية أدنوك، تصنيف «العلامة الذهبية لسباقات الطرق»، تقديرًا للمعايير التنظيمية العالية التي يطبقها السباق، ومكانته المتنامية ضمن أبرز سباقات الجري على الطرق في العالم.

ويُعد هذا التصنيف من أعلى الاعتمادات التي يمنحها الاتحاد الدولي لألعاب القوى لسباقات الطرق، حيث يُقيَّم السباق وفق مجموعة من المعايير الصارمة التي تشمل جودة التنظيم، ومستوى المشاركة الدولية، ومعايير السلامة، والخدمات المقدمة للعدّائين، إضافة إلى الالتزام باللوائح الفنية المعتمدة عالميًا.

ويؤكد حصول ماراثون أبوظبي على هذا التصنيف العالمي المكانة المتقدمة التي وصل إليها الحدث منذ انطلاقه، إذ نجح في استقطاب نخبة من العدّائين المحترفين والهواة من مختلف أنحاء العالم، إلى جانب آلاف المشاركين من داخل دولة الإمارات وخارجها.

ويعكس هذا الإنجاز الجهود المتواصلة التي يبذلها مجلس أبوظبي الرياضي في تنظيم الفعاليات الرياضية الكبرى وتطويرها، بما يسهم في تعزيز ثقافة ممارسة الرياضة ونمط الحياة الصحي لدى أفراد المجتمع، وترسيخ مكانة أبوظبي وجهةً عالميةً لاستضافة أبرز الأحداث الرياضية.

وقال سعادة عارف حمد العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن حصول ماراثون أبوظبي على تصنيف «العلامة الذهبية لسباقات الطرق» يمثل إنجازًا جديدًا، يعكس نجاح الحدث في تطبيق أعلى المعايير التنظيمية الدولية، ويؤكد المكانة المتنامية التي يحظى بها السباق على خريطة سباقات الجري العالمية، إلى جانب دوره في تشجيع أفراد المجتمع على ممارسة الرياضة، وتعزيز أنماط الحياة الصحية، والارتقاء بجودة حياة جميع أفراد المجتمع.

ويُعد ماراثون أبوظبي أحد أبرز الفعاليات الرياضية السنوية في الإمارة، إذ يشمل مسافات تناسب مختلف فئات العدّائين، هي: سباق الماراثون الكامل «42.2 كم»، ونصف الماراثون، إضافة إلى سباقات لمسافات أقصر تتيح المشاركة لشرائح واسعة من المجتمع.

ومنذ انطلاقته في عام 2018، استقطب ماراثون أبوظبي أكثر من 10,000 عدّاء في نسخته الأولى، وشهد نموًا متواصلًا في النسخ اللاحقة؛ ففي النسخة الثانية عام 2019، ارتفع عدد المشاركين ليصل إلى أكثر من 16,000 عدّاء.

وتم تنظيم النسخة الثالثة عام 2021 بعد تأجيلها بسبب جائحة كوفيد-19، وشهدت مشاركة نحو 12,000 عدّاء وعدّاءة ضمن تطبيق الإجراءات الاحترازية.

واستمر النمو في النسخة الرابعة عام 2022 ليتجاوز عدد المشاركين 20,000 عدّاء، فيما سجلت النسخة الخامسة عام 2023 نحو 25,000 عدّاء، وصولًا إلى النسخة السادسة عام 2024 التي استقطبت أكثر من 33,000 مشارك من أكثر من 150 جنسية، ثم النسخة السابعة التي سجلت مشاركة أكثر من 37,000 عدّاء، ما يعكس النمو المتسارع للحدث ومكانته المتنامية بين أبرز سباقات الجري على الطرق عالميًا.