ألعاب القوى.. ختام قوي لكأس نائب رئيس الدولة في خورفكان

اختُتمت منافسات كأس نائب رئيس الدولة لألعاب القوى، على مضمار نادي خورفكان للمعاقين، بمشاركة واسعة من أندية الدولة، ووسط أجواء تنافسية كبيرة.

وتصدر نادي النصر فئة الشباب برصيد 9 ميداليات، منها 5 ذهبيات و4 فضيات، بينما حصد نادي الشارقة الرياضي للمرأة لقب الشابات، محرزًا 13 ميدالية، بواقع 11 ذهبية وفضيتين، كما توّج بلقب فئة الأشبال بنات، محققًا 24 ميدالية، منها 12 ذهبية و6 فضيات و6 برونزيات.

وحسم نادي أبوظبي لألعاب القوى المنافسة في فئة الأشبال بنين، بإحراز المركز الأول برصيد 13 ميدالية، بواقع 6 ذهبيات و5 فضيات وبرونزيتين، بعد منافسة قوية مع الفرق الأخرى المشاركة في البطولة.

وأكد علي غزوان، رئيس لجنة اللاعبين وشؤون الأندية، أن البطولة شهدت مستويات فنية مميزة في مسابقات السرعة والتحمل والحواجز والوثب والرمي، ما يجسد اتساع قاعدة الممارسة وتنامي جودة العمل الفني في الأندية، لاسيما أنها تمثل محطة مهمة ضمن روزنامة ألعاب القوى المحلية، وتسهم في اكتشاف المواهب الوطنية، ورفع جاهزية اللاعبين واللاعبات للاستحقاقات المقبلة مع المنتخبات الوطنية على المستويين الإقليمي والدولي.