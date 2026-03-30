دبي تستضيف بطولة الأشبال والشباب لألعاب القوى

أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى تفاصيل بطولة كأس نائب رئيس الدولة للأشبال والشباب، التي تقام يومي السبت والأحد المقبلين في نادي ضباط شرطة دبي ونادي النصر.

وأكد الاتحاد، في بيان له، أن منافسات الأشبال تحت 16 عامًا تشمل دفع الجلة، وقذف القرص، ورمي الرمح، وإطاحة المطرقة، والوثب الطويل، والوثب الثلاثي، والعالي، والقفز بالزانة، وسباقات المضمار لمسافات 80 و150 و300 و600 و1000 و2000 متر، بالإضافة إلى 80 و200 متر حواجز، و4×200 متر تتابع.

ولفت إلى أن منافسات الشباب تحت 20 عامًا تتضمن دفع الجلة، وقذف القرص، ورمي الرمح، وإطاحة المطرقة، والوثب الطويل والثلاثي والعالي والقفز بالزانة، وسباقات المضمار لمسافات 100 و200 و400 و800 و1500 و3000 متر، بالإضافة إلى 10,000 متر مشي، و100 متر حواجز، و110 أمتار حواجز، و400 متر حواجز، و4×100 و4×400 متر تتابع.

وقال سعادة الدكتور محمد عبد الله المر، رئيس الاتحاد، إن البطولة السادسة في الموسم تمثل قيمة نوعية ضمن الروزنامة المعتمدة، نظرًا لأهمية فئتي الأشبال والشباب في خطط الاتحاد لبناء قاعدة قوية وصلبة من العناصر القادرة على تعزيز التطور الفني، وتأكيد مؤشرات الأداء والنتائج للمنتخبات الوطنية، مشيرًا إلى أن الأسبوع المقبل سيشهد إقامة منافسات جديدة لفئتي الناشئين والعموم.