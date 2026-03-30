7 لاعبين يمثلون الإمارات في آسيوية رفعات القوة

يشارك منتخب الإمارات لرفعات القوة في بطولة آسيا وأوقيانوسيا، المقررة في العاصمة التايلاندية بانكوك خلال الفترة من 7 إلى 12 أبريل المقبل.

ويمثل المنتخب في البطولة 7 لاعبين ولاعبات هم: محمد خميس، وعبدالله النقبي، وأحمد البلوشي، ومنصور المرزوقي، وفهد علي، وهيفاء النقبي، وموزة الزيودي.

وأكد ذيبان المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، أن البطولة تمثل محطة مؤهلة للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية 2026، التي تستضيفها اليابان في أكتوبر المقبل.

وأشار إلى حرص اللجنة البارالمبية الوطنية على المشاركة في البطولة، وتوفير جميع المتطلبات التي تسهم في الارتقاء بالمستويات التنافسية للاعبين واللاعبات، إلى جانب دعم مسارات التأهل إلى دورة الألعاب البارالمبية «لوس أنجلوس 2028»، مشيدًا بتعاون الأندية في تنفيذ برامج الإعداد لكافة البطولات.