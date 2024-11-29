"تحدي دبي للياقة" يحقق أرقاماً قياسية مستقطباً 2,735,158 مشاركاً بزيادة 14%

أختتمت الدورة الثامنة من تحدي دبي للياقة بعد تحقيق العديد من الأرقام القياسية، حيث شارك في أجندة الأنشطة والفعاليات التي امتدت لثلاثين يوماً 2,735,158 مشاركاً - مسجلاً نسبة نمو قدرها 14% - ما يمثل أكبر عدد من المشاركين على الإطلاق.

وأُقيمت هذه المبادرة الرائدة التي أطلقها سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، خلال الفترة ما بين السبت 26 أكتوبر وحتى الأحد 24 نوفمبر 2024 في مختلف أنحاء المدينة، وجمعت محبي اللياقة البدنية من جميع الأعمار والقدرات لتبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً من خلال الالتزام بممارسة 30 دقيقة من النشاط البدني كل يوم لمدة 30 يوماً.

وكانت دورة هذا العام أكثر شمولاً واتساعاً من الدورات السابقة، حيث قدمت أجندة حافلة بالقُرى المجانية المخصصة للياقة البدنية، والمراكز المجتمعية، والأنشطة والفعاليات التي توزعت على مناطق متنوعة في المدينة. وشارك في دورة عام 2024 من تحدي دبي للياقة أعداد أكبر بكثير من المشاركين في دورة 2023، فيما ساعدت الأنشطة والفعاليات في عام 2024 الأصدقاء والعائلات والزملاء على تحقيق أهدافهم معاً، حيث سادت أجواء التعاون والمنافسة والمشاركة الجماعية في العديد من الأنشطة.

اللياقة البدنية للجميع

توافد المشاركون في تحدي دبي للياقة من جميع الأعمار ومستويات اللياقة البدنية إلى قرى اللياقة البدنية الثلاث: قرية دي بي ورلد كايت بيتش 30 × 30 للياقة، بالإضافة إلى قرية بلدية دبي 30 × 30 للياقة في حديقة زعبيل، وقرية هيئة الطرق والمواصلات بدبي 30 × 30 للياقة في حديقة الورقاء. وقدمت كل قرية مجموعة فريدة من حصص التمارين الرياضية المجانية والأحداث والفعاليات ومناطق الأطفال وغيرها، حيث زار 467,288 مشاركاً المواقع الثلاثة طوال التحدي.

إضافة إلى ذلك، وصل تحدي دبي للياقة إلى الأحياء المحلية عبر 25 مركزاً مجتمعياً، حيث استفاد 60,000 شخص من الأنشطة الرياضية المجانية والمتنوعة، بما في ذلك حصص التمارين بإشراف مدربين محترفين في مرافق عالمية المستوى، والتي أقيمت يومياً على مدار 30 يوماً.

فعاليات مميزة

أصبحت الفعاليات الرئيسية لتحدي دبي للياقة من أبرز الأحداث في أجندة الفعاليات السنوية للمدينة، والتي تتضمن تحدي دبي للتجديف برعاية "هيئة الطرق والمواصلات بدبي"، وتحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية "دي بي ورلد"، وتحدي دبي للجري برعاية "ماي دبي"، حيث جمعت السكان والزوار معاً في تجارب لا تُنسى.

2330 مشاركا في تحدي دبي للتجديف برعاية "الطرق والمواصلات"

اصطحبت الدورة الثانية من تحدي دبي للتجديف برعاية هيئة الطرق والمواصلات، المشاركين في مغامرة مائية مجانية عند أحد أهم معالم دبي وهو سد حتّا ، تضمنت تمارين التجديف على الألواح، والتحديات الجماعية، وجلسات اليوغا عند غروب الشمس، والتجديف بالكاياك، التي تعد إضافة جديدة لدورة عام 2024. ورحّب التحدي بـ 2,330 مشاركاً محترفاً ومبتدئاً، مقارنة بـ 1,000 مشارك في دورة العام الماضي، لتجربة التجديف على الألواح وسط المناطق الجبلية الخلابة والأجواء الهادئة، حيث أصبح هذا الحدث من الفعاليات المفضلة في تحدي دبي للياقة.

37,130 مشاركا في تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية دي بي ورلد

في عامه الخامس، شهد تحدي دبي للدراجات الهوائية برعاية دي بي ورلد، إقبالاً قياسياً، حيث بلغ عدد المشاركين فيه 37,130 شخصاً، وأتاح للدرّاجين الهواة والمحترفين فرصة فريدة لممارسة هذه الرياضة بين أبرز المعالم الشهيرة في دبي، وذلك ضمن أكبر فعالية مجتمعية لركوب الدراجات في المنطقة. وكان لدى المشاركين هذا العام إمكانية الاختيار من بين مسارين مميزين: المسار المناسب للعائلات بطول 4 كيلومترات في وسط مدينة دبي أو المسار الآخر بطول 12 كيلومتراً على شارع الشيخ زايد. كما قدم الحدث أيضاً تحدي "جولات السرعة" الممتع للدرّاجين المحترفين، والذي ساعد المشاركين على إظهار مهاراتهم من خلال الالتزام بالحفاظ على متوسط سرعة يبلغ 30 كم/ساعة على شارع الشيخ زايد، وذلك قبل الانضمام إلى العائلة والأصدقاء والمشاركة في التحدي الرئيسي.

278,000 مشارك في تحدي دبي للجري برعاية ماي دبي

كانت دورة هذا العام من تحدي دبي للجري برعاية "ماي دبي" من الفعاليات التاريخية، حيث شارك في الحدث 278,000 شخص، وتضمن مسارين على شارع الشيخ زايد بطول 10 كم، وفي وسط مدينة دبي بطول 5 كم. ومثّل تحدي دبي للجري ختاماً مثالياً لتحدي دبي للياقة 2024، بدءاً من تقدُّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم المشاركين في المسار بطول 10 كيلومترات.

كما شهد التحدي مشاركة شخصيات عالمية معروفة مثل نجم الآر أند بي العالمي جيسون ديرولو، إضافة إلى العروض الموسيقية الحية والدي جي واستعراضات المظليين والطائرات الشراعية باستخدام إضاءة LED وXFlight المقدم من إكس دبي، والتي شكلت مشاهد لا تنسى لتختتم فعاليات تحدي دبي للياقة 2024 بصورة أبهرت الجميع.

الخرائط والتطبيقات والعلامات التجارية للتحفيز

كانت خريطة تحدي دبي للياقة التفاعلية مهمة للغاية في مساعدة المشاركين على تحقيق أكبر استفادة من مجموعة الأنشطة ومرافق اللياقة البدنية هذا العام، حيث تمكن سكان المدينة وزوارها من تحديد أفضل قرى اللياقة البدنية والمراكز المجتمعية ومسارات الجري وركوب الدراجات وغيرها في جميع أنحاء دبي، إضافة إلى الفعاليات الرياضية القريبة منهم. وساعدت ميزات البحث المخصص وخرائط Google المشاركين في التحدي في العثور على الأنشطة المثالية لهم، والتوجه إلى مواقعها بسهولة.

ولمزيد من الدعم الإضافي وتعزيز الحماس على مدار 30 يوماً، تعاون تحدي دبي للياقة مع العديد من تطبيقات الصحة واللياقة البدنية الرائدة عالمياً بما في ذلك تطبيقات "ووب" (Whoop)، "تكنوجيم آب" (Technogym App)، "ألو موفز" (Alo Moves)، "أسيكس رن كيبير" (ASICS Runkeeper)، "بيتر مي" (BetterMe)، "كور دايركشن" (CoreDirection)، "فيتزي" (Fitze)، "غارمين فيتنس فيستفال" (Garmin Fitness Festival)، "هابيير" (Happier)، "تطبيق هواوي للسعادة" (HUAWEI Happiness App)، "إل في إل ويلبينج" (LVL Wellbeing)، "ريبوك فيتنس" (Reebok Fitness)، "ستيبي" (STEPPI)، "تطبيق ذا بودي كوتش بواسطة جو ويكس (The Body Coach App by Joe Wicks)،

كما تعاون تحدي دبي للياقة مع تطبيقات: "في وول" (VIWELL)، ويلبيز (Wellbees)، و"يور فيتنس كوتش" (Your Fitness Coach). كما شاركت العديد من العلامات التجارية الرياضية العالمية من خلال استضافة العديد من أنشطة اللياقة البدنية الممتعة، ومنها أديداس (adidas)، وأنتا (Anta)، وأسيكس (Asics)، وجيم شارك (Gymshark)، ولولوليمون (lululemon)، ونيو بالانس (new balance)، ونايكي (Nike)، وبوما (Puma)، وريال مدريد (Real Madrid)، وسكيتشرز (Skechers).

مجتمع أكثر صحة بعد انتهاء التحدي

على الرغم من أن أجندة فعاليات تحدي دبي للياقة التي تستمر لمدة شهر تحول المدينة إلى مركز رياضي بامتياز، فإن التأثير الكامل للمبادرة يستمر لفترة طويلة بعد انتهاء الثلاثين يوماً. ومنذ إطلاق تحدي دبي للياقة في عام 2017 وحتى دورة العام الجاري، شارك فيه أكثر من 13 مليون شخص من سكان دبي وزوارها، استفاد الكثير منهم في اكتساب المزيد من العادات الصحية، والمواظبة على ممارسة التمارين، وترسيخ مفهوم الترابط المجتمعي.

وعلى مدار الدورات السابقة، كانت هناك زيادة مطردة في معدلات المشاركة والتفاعل، حيث ارتفع عدد المشاركين في الفعاليات الرئيسية خلال العام 2024 مقارنة بالأعوام السابقة: فقد زاد عدد المشاركين في تحدي دبي للدراجات الهوائية من 20,000 في عام 2020 إلى 37,130 درّاجا هذا العام، فيما زاد عدد المشاركين في تحدي دبي للجري من 70,000 شخص في عام 2019 إلى 278,000 شخص هذا العام.

ويهدف تحدي دبي للياقة إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، وقد بدأ تأثيره الإيجابي على المدى الطويل في الظهور بالفعل. ووفقاً لبيانات تحدي دبي للياقة، شهد المشاركون تحسناً في صحتهم البدنية والنفسية، حيث أكد 18% منهم على تحسن لياقتهم البدنية، وشعر 15% منهم بتحسن في صحتهم النفسية، مع ارتفاع مستويات تقدير الذات وانخفاض معدلات التوتر لدى 14%. وتكون النتائج أكثر إقناعاً عندما يتعلق الأمر بالتأثير الإيجابي على أنماط النوم، حيث صرح أكثر من أربعة من كل خمسة أشخاص (83%) إن المشاركة في التحدي أدت إلى تحسين عادات نومهم.

التحول إلى مدينة أكثر نشاطاً

تعد دبي المدينة الوحيدة في العالم التي تقدم لسكانها وزوارها مبادرة بهذا الحجم لمدة شهر كامل، متضمنةً حصص اللياقة البدنية المجانية، والأنشطة والفعاليات التي تم تصميمها خصيصاً لدعم صحتهم وجودة حياتهم. إضافة إلى ذلك، أسهم تحدي دبي للياقة في الارتقاء بالبنية التحتية للمدينة نفسها، حيث أدى نجاح المبادرة المستمر إلى تعزيز تطوير المرافق والوجهات في جميع أنحاء دبي.

وأصبح لدى عشاق اللياقة البدنية والراغبين في تبني أسلوب حياة أكثر نشاطاً خيارات أكثر من السابق، مع سهولة ممارسة التمارين في الهواء الطلق في المناطق المتعددة المخصصة لذلك، إضافة إلى توفر مسارات الجري وركوب الدراجات الواسعة، والصالات الرياضية، وحمامات السباحة، والملاعب الرياضية، وغيرها. ومن خلال تعزيز التوجه العام نحو تعزيز اللياقة البدنية وجودة الحياة، حوّل تحدي دبي للياقة المدينة إلى وجهة للياقة البدنية نابضة بالحياة يمكن للجميع فيها اتباع أسلوب حياة أكثر صحة ونشاطاً.

وقال سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي: "تم إطلاق تحدي دبي للياقة بتوجيهات ودعم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي ليجعل من دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، مع التركيز على تعزيز صحة المجتمع. شهدت دورة هذا العام مشاركة 2,735,158 شخص، ليصل إجمالي المشاركين منذ انطلاق المبادرة إلى 13 مليون شخص. وقد أثبت التحدي قدرته على تشجيع سكان دبي وزوارها على تبني نمط حياة أكثر صحة ونشاطاً، من خلال تجربة جماعية ألهمت المدينة بأكملها لتعزيز اللياقة البدنية. أود أن أتوجه بالتهنئة لكل من ساهم في نجاح تحدي دبي للياقة 2024 وحقق أهدافه الشخصية في هذه المبادرة المميزة".

وفي تعليق له على هذا النجاح الهائل، أشاد أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، بمعدلات المشاركة في تحدي دبي للياقة 2024، وقال: "كانت المشاركة الواسعة في تحدي دبي للياقة هذا العام مصدر إلهام حقيقي، حيث عكست قوة ترابط مجتمعنا ورغبته الأكيدة في التحول إلى إحدى أكثر المدن نشاطا في العالم، كما ساهم التحدي في إحداث تحول إيجابي في حياة الأفراد والعائلات. الدورة الثامنة كانت الأضخم والأكثر شمولية، ما أتاح لأكثر من 2.7 مليون شخص من مختلف الأعمار والقدرات البدنية فرصة الالتزام وتحقيق أهداف تحدي 30 × 30، والسعي جميعا لاتباع أسلوب حياة أكثر نشاطاً، من خلال تغييرات بسيطة في عاداتنا اليومية، بما يمكّن من تعزيز الصحة والسعادة، ويمنح شعوراً بالإنجاز يمتد أثره مدى الحياة".

وأضاف: "لم يكن تحدي دبي للياقة ليحقق هذا النجاح الكبير لولا دعم شركائنا والجهات الراعية والمتطوعين، وبفضل التفاني والالتزام بالرؤية المشتركة لبناء مجتمع مزدهر، تمكّنا من تحسين حياة الناس وجعل دبي مدينة أكثر صحة ونشاطاً".

مبادرات عززت روح اللياقة البدنية

تعاون تحدي دبي للياقة مع المركز الرياضي Fit Republik لتعزيز نوعية الحياة لعاملات من ذوي الياقات الزرقاء والمقيمات من كبار السن من خلال تقديم دروس زومبا متخصصة للسيدات فقط، سجلت أكثر من 50 مشاركة في كل من سكن Emrill Accommodation Camp في القوز وسكن Ejadah Camp 2، بالإضافة إلى تنظيم جلسة لياقة بدنية هذا الأسبوع في مجمع Elder Square قدم فيها أخصائي في مجال العلاج الطبيعي نصائح لكبار السن حول الحفاظ على نمط حياة نشط وصحي.

شراكات ساهمت في تحقيق إنجازات تحدي دبي للياقة

حظي تحدي دبي للياقة، الذي يسعى إلى تحقيق هدفه ببناء مستقبل أكثر صحة ولياقة للمجتمع، بدعم كبير من الشركاء من القطاعين الحكومي والخاص. حيث أظهرت جميع الجهات روح التعاون، وأدت دوراً مميزاً في تحقيق الرؤية المشتركة لمدينة أكثر صحة ونشاطاً. وشملت الجهات التي دعمت دورة هذا العام من التحدي كلا من الجهتين المنظمتين دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي ومجلس دبي الرياضي؛ وبالتعاون مع الشركاء الرئيسيين: دي بي ورلد، وبلدية دبي، وماي دبي، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي؛ إضافة إلى الشركاء الاستراتيجيين: سن آند ساند سبورتس، ومركز ذا برين آند بيرفورمانس التابع لدي بي ورلد، وسيتي ماستركارد، وديكاثلون، ودوبيزل، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، واتصالات من &e، ولاروش بوزيه، والميرا للتطوير العقاري، وطلبات، ووصل، وووب، وشمال- كايت بيتش، وإعمار، وحتا كاياك؛ والشركاء الرسميون: غرف دبي، وصيدليات سوبر كير؛ والشريك الإعلامي: شبكة الإذاعة العربية؛ والشركاء الحكوميين: مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، وهيئة الصحة بدبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وشرطة دبي، ووزارة التربية والتعليم، ولجنة تأمين الفعاليات.

وستعود الدورة القادمة من تحدي دبي للياقة والتي ستقام من 1 حتى 30 نوفمبر 2025 لإلهام المزيد من المشاركين نحو تبني نمط حياة أكثر صحة. يُرجى متابعة صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وزيارة الموقع الإلكتروني www.dubaifitnesschallenge.com لمعرفة المزيد.