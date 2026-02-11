الإمارات تتصدر منافسات ألعاب القوى بـ18 ميدالية في «عربية السيدات»

تصدرت الإمارات ترتيب منافسات ألعاب القوى ضمن النسخة الثامنة من دورة الألعاب للأندية العربية للسيدات «الشارقة 2026»، بعدما حصدت لاعباتها 18 ميدالية متنوعة مع ختام منافسات «أم الألعاب» التي أقيمت على مدار ثلاثة أيام وسط مستويات فنية قوية ومنافسة عربية واسعة. وجمعت لاعبات الإمارات الميداليات بواقع 7 ذهبيات و5 فضيات و6 برونزيات لتعتلي الصدارة بفارق واضح بعدما واصلت حضورها القوي على منصات التتويج خلال الأيام الثلاثة للمنافسات.



وفي الترتيب العام جاءت مصر في المركز الثاني برصيد 12 ميدالية «6 ذهبيات و3 فضيات و3 برونزيات» فيما حلّ العراق ثالثاً بالرصيد ذاته من الميداليات «3 ذهبيات و6 فضيات و3 برونزيات» واحتل الأردن المركز الرابع بأربع ميداليات «3 ذهبيات وبرونزية» بينما جاءت الكويت خامسة بتسع ميداليات «ذهبيتان و3 فضيات و4 برونزيات» .



وأقيمت منافسات ألعاب القوى في ملاعب نادي الثقة للمعاقين ومركز الشارقة الأولمبي لرياضة المرأة، وشهد اليوم الثاني إقامة سبعة نهائيات إلى جانب ختام منافسات السباعي الذي شهد تفوقاً مصرياً عبر آية وليد الدياسطي من نادي الموهوبين والتي حصدت الذهبية تلتها زميلتها نور عبده عبدالحميد بالفضية فيما نالت الكويتية الجازي عبدالعزيز فرحان البرونزية.

وفي سباق 100 متر حواجز فازت الإماراتية سارة فهد محمد من نادي الشارقة الرياضي للمرأة بالميدالية الذهبية بزمن 14.62 ثانية .





وشهدت منافسات القفز بالزانة تفوقاً إماراتياً حيث تمكنت لاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة من تحقيق نتائج لافتة بحصد الذهبية والفضية عقب تفوق اللاعبتين شهد راشد مبكر وإليازية طارق دوية.

وفي منافسات رمي القرص تصدرت اللاعبة فاطمة يوسف الحوسني من نادي أبوظبي لألعاب القوى قائمة الفائزات بتحقيقها المركز الأول بمسافة قدرها 47.06 متراً لتبرهن على تفوقها في هذه الفئة وجاءت في المركز الثاني اللاعبة رتاج سالم السائح من نادي الاتحاد الليبي بمسافة 44.40 متراً بينما حلت في المركز الثالث سلمى هيثم المري أيضاً من نادي أبوظبي لألعاب القوى بمسافة 39.37 متراً.



وفي منافسات رمي الرمح فازت المصرية شيرين شعبان أحمد من نادي الموهوبين والبطل الأولمبي بذهبية المركز الأول مسجلة رمية لمسافة 43.47 متراً وجاءت العراقية هونيا بختيار محمود من نادي الفتاة الرياضي نينوى بالمركز الثاني برمية بلغت 32.20 متراً تلتها المصرية شهد كامل السيد من نادي الموهوبين والبطل الأولمبي في المركز الثالث برمية 29.38 متراً.

وفي سباق 5000 متر جرياً فازت العراقية ديانا كريم سعيد من نادي الفتاة الرياضي نينوى العراقي بالمركز الأول بزمن 19:09.45 دقيقة وذهبت الميدالية الفضية والمركز الثاني للكويتية هيا أحمد الرفاعي من نادي سلوى الصباح بزمن 19:25.13 دقيقة وحلت العراقية رنا بركات محمد من نادي الفتاة الرياضي نينوى بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن 19:55.69 دقيقة.



وفي سباق 800 متر جرياً فازت الأردنية ولاء محمد القواسمي من نادي القادسية بالميدالية الذهبية بزمن قدره 02:21.29 دقيقة وحلت المصرية رحمة عادل أحمد من نادي الموهوبين والبطل الأولمبي في المركز الثاني بزمن 02:23.18 دقيقة متفوقة على الإماراتية رقية محمد المرزوقي من نادي أبوظبي لألعاب القوى والتي حلت بالمركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن بلغ 02:24.18 دقيقة.

وفي نهائي «4×100» متر تتابعاً فازت مصر «نادي الموهوبين والبطل الأولمبي» بالمركز الأول بزمن بلغ 49.53 ثانية وحلت الكويت «نادي سلوى الصباح» بالمركز الثاني والميدالية الفضية بزمن قدره 51.08 ثانية، وجاءت الإمارات ثالثة «الشارقة الرياضي للمرأة» لتحصد الميدالية البرونزية بزمن بلغ 52.51 ثانية.



وشهدت منافسات اليوم الثالث والختامي 7 نهائيات مثيرة ففي مسابقة الوثب الطويل فازت الكويتية عائشة وليد الخضر من نادي سلوى الصباح بالميدالية الذهبية بقفزة بلغت 5.47 أمتار وجاءت العراقية مريم عبدالحميد عبدالإله من نادي الفتاة الرياضي نينوى في المركز الثاني والميدالية الفضية بقفزة سجلت 5.15 أمتار وذهب المركز الثالث والميدالية البرونزية للمصرية نور عبده عبدالحميد من نادي الموهوبين والبطل الأولمبي بقفزة اقتصرت على 5.13 أمتار.

وفي منافسات رمي الجلة حصدت فاطمة يوسف الحوسني من نادي أبوظبي لألعاب القوى الميدالية الذهبية برمية بلغت 12.36 متراً تلتها العراقية هونيا بختيار محمود من نادي الفتاة الرياضي نينوى في المركز الثاني والميدالية الفضية برمية بلغت 11.37 متراً وحلت الكويتية دانة علي العازمي من نادي سلوى الصباح في المركز الثالث والبرونزية برمية بلغت 10.31 أمتار.



وفي سباق 400 متر حواجز فازت الإماراتية مهرة عبدالرحيم انقيليا من نادي الشارقة الرياضي للمرأة بذهبية المركز الأول بزمن 1:03.23 دقيقة وجاءت زميلتها سارة فهد محمد في المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن 1:04.60 دقيقة وحلت السعودية سارة عبدالكريم الهلال من نادي الخليج في المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن 1:06.46 دقيقة.

وفي سباق 200 متر جرياً فازت المصرية شذى حسام أحمد من نادي الموهوبين والبطل الأولمبي بذهبية المركز الأول بزمن 25.56 ثانية وجاءت السعودية لجين إبراهيم الحميد من نادي الخليج في المركز الثاني والميدالية الفضية بزمن 25.85 ثانية وحلت الإماراتية فاطمة علي البلوشي من نادي الشارقة الرياضي للمرأة في المركز الثالث والميدالية البرونزية بزمن 26.13 ثانية.



وفي منافسات الوثب العالي ذهبت الميدالية الذهبية للمصرية آية وليد الدياسطي من نادي الموهوبين والبطل الأولمبي بقفزة بلغ ارتفاعها 1.63 متر وظفرت العراقية مريم عبدالحميد عبدالإله من نادي الفتاة الرياضي نينوى بالميدالية الفضية بقفزة ارتفاعها 1.63 متر تلتها ثالثة الإماراتية سمر صالح السعدية من نادي الشارقة للمرأة بقفزة ارتفاعها 1.50 متر.



وفي سباق 1500 متر جرياً انتزعت العداءة العراقية نرجس حسين عبود من نادي الفتاة الرياضي نينوى المركز الأول بقطع خط نهاية السباق بالمركز الأول بزمن بلغ 4:43.80 دقائق تبعتها الإماراتية رقية محمد المرزوقي من نادي أبوظبي لألعاب القوى التي حلت ثانياً بزمن 5:02.44 دقائق وليذهب المركز الثالث للمصرية رحمة عادل أحمد من نادي الموهوبين والبطل الأولمبي في المركز الثالث بزمن 5:07.96 دقائق.

وفي سباق التتابع «4 × 400» متر جاءت الإمارات في الصدارة حيث حققت لاعبات الشارقة الرياضي للمرأة إجمالي زمن بلغ 4:00.43 دقائق والعراق في الوصافة حيث حققت لاعبات الفتاة الرياضي نينوى زمناً هو 4:02.15 دقائق والأردن في المركز الثالث حيث حققت لاعبات القادسية زمناً هو 4:03.88 دقائق.