كامورور ودشانه يقودان كوكبة الأبطال في نصف ماراثون رأس الخيمة

بدأ العد التنازلي لانطلاق النسخة الـ19 من سباق نصف ماراثون رأس الخيمة، المقرر إقامته السبت المقبل، حيث تتجه أنظار خبراء ألعاب القوى ومحبي الجري من مختلف أنحاء العالم لمتابعة واحد من أبرز الأحداث العالمية في روزنامة السباقات الدولية.

وتحظى نسخة هذا العام بمشاركة نخبة من ألمع نجوم ألعاب القوى، ويتقدمهم العداء الكيني جيفري كامورور، بطل العالم ثلاث مرات، إلى جانب العداءة الإثيوبية أبابيل يشانه «دشانه»، حاملة الرقم القياسي العالمي السابق للسيدات، وكلاهما من الفائزين السابقين بلقب سباق نصف ماراثون رأس الخيمة في نسختي 2013 و2020 على التوالي.



ويعد جيفري كامورور واحداً من أعظم عدائي نصف الماراثون في تاريخ اللعبة، بعدما توج بثلاث ميداليات ذهبية متتالية في بطولة العالم لنصف الماراثون أعوام 2014 و2016 و2018، إلى جانب فوزه بلقب بطولة العالم للعدو الريفي مرتين، وتحقيقه لقب ماراثون نيويورك في مناسبتين عامي 2017 و2019.

وتعود انطلاقة كامورور الحقيقية إلى سباق نصف ماراثون رأس الخيمة عام 2013، حين حطم رقمه الشخصي بأكثر من نصف دقيقة مسجلاً 58:54 دقيقة، وبعد ستة أعوام، حقق إنجازاً تاريخياً بتحطيم الرقم القياسي العالمي لنصف الماراثون بزمن 58:01 دقيقة في كوبنهاغن، ليصبح ثامن أسرع عداء في تاريخ المسافة، والأسرع بين المشاركين في نسخة هذا العام.



وعلى الجانب الآخر، تعد الإثيوبية أبابيل دشانه واحدة من أبرز نجمات ألعاب القوى عالمياً، بعدما قدمت أداءً استثنائياً في نسخة 2020 من سباق رأس الخيمة، محققة رقماً قياسياً عالمياً قدره 64:31 دقيقة، متفوقة على نخبة من أبرز العداءات، ومحسنة الرقم القياسي السابق بفارق 20 ثانية.

وبدأت دشانه مسيرتها الدولية في سن 19 عاماً عام 2011 ضمن فريق القوات المسلحة، واحتلت المركز التاسع في نهائي سباق 10 آلاف متر ببطولة العالم في موسكو عام 2013، كما أنهت سباق 5 آلاف متر في دورة الألعاب الأولمبية ريو 2016 بالمركز 14.



وإلى جانب إنجازها في رأس الخيمة، توجت دشانه بلقبي نصفي ماراثون إسطنبول وبوينس آيرس، واعتلت منصات التتويج في ماراثونات بوسطن وشيكاغو ونيويورك، وبعد إنجازها القياسي العالمي، عادت إلى رأس الخيمة مرتين إضافيتين، ولم تكمل السباق في نسخة 2022، قبل أن تحل وصيفة في نسخة 2024 بزمن مميز بلغ 65:44 دقيقة.

ويقام سباق نصف ماراثون رأس الخيمة برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبدعم من هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة.



ومنذ انطلاقه عام 2007، رسخ سباق رأس الخيمة مكانته كأحد أسرع وأهم سباقات نصف الماراثون على الساحة الدولية، وستقام نسخة هذا العام مجدداً على جزيرة المرجان، مع تنظيم أربعة سباقات لمسافات مختلفة.

وإلى جانب السباق الرئيسي، ستشهد الفعاليات المصاحبة مشاركة واسعة في سباقات 2 كيلومتر و5 كيلومترات و10 كيلومترات، مع فتح باب التسجيل لجميع السباقات عبر الموقع الرسمي للحدث، وتحظى نسخة 2026 من نصف ماراثون رأس الخيمة برعاية كل من أسيس، قناة نت وورك الرابعة، مجموعة أي تي بي الإعلامية، بيسليري، وفيتامين ويل.