توقيع مذكرتي تفاهم لتطوير ألعاب القوى ضمن أسبوع «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»

وقع اتحاد الإمارات لألعاب القوى مذكرتي تفاهم مع نظيره الكويتي والمنظمة العربية لدعم المواهب، تزامناً مع فعاليات أسبوع «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، وذلك بهدف تعزيز الشراكة بين الأطراف وتطوير رياضة ألعاب القوى. جرى توقيع مذكرتي التفاهم على هامش الاحتفالية الرياضية الثقافية التي رعتها وزارة الرياضة أمس في دبي، بمشاركة اتحاد ألعاب القوى في الدولتين، والمنظمة العربية لرعاية المواهب، وبتنظيم مجموعة «التميت باور سليوشن».



تضمنت مذكرتا التفاهم تنفيذ برامج مشتركة في مجالات تنظيم المسابقات الرياضية، واكتشاف ورعاية المواهب، والتدريب والتأهيل الفني للمدربين، وتبادل المعرفة للعاملين في مجالات الطب الرياضي.

حضر مراسم الاحتفالية وتوقيع المذكرتين غانم مبارك الهاجري وكيل وزارة الرياضة، واللواء الدكتور محمد المر رئيس اتحاد الإمارات لألعاب القوى، والشيخ دعيج الصباح مستشار الديوان الأميري بدولة الكويت، والشيخة نوال الصباح رئيس المنظمة العربية لرعاية المواهب، وأحمد سعد المسلم رئيس الاتحاد الكويتي لألعاب القوى، والدكتور المهندس خالد النابلسي رئيس مجلس إدارة مجموعة «التميت باور سليوشن» نائب رئيس المنظمة العربية لرعاية المواهب.



وأكد غانم مبارك الهاجري، أن العلاقات الإماراتية الكويتية تمثل نموذجاً راسخاً للأخوة والتكامل، تجسيداً لمبادرة «الإمارات والكويت أخوة للأبد»، مشيراً إلى أن مختلف القطاعات باتت تترجم هذه المبادرة عبر برامج ومشروعات مشتركة تمتد لتشمل تفاعلاً حقيقياً بين شعبي البلدين.

وأشار إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تأتي ضمن إطار استراتيجي أشمل يحكم علاقات الدول، ويشمل مجالات متعددة مثل الرياضة والاقتصاد والتعليم، مؤكداً أن دور وزارة الرياضة يتمثل في إشراك القطاع الرياضي في هذه المبادرات وتفعيلها على أرض الواقع.



من جانبه، أكد اللواء محمد المر، أن مبادرة «الإمارات والكويت أخوة للأبد» شكلت إطاراً وطنياً شاملاً لمشاركة مختلف المؤسسات في الاحتفاء بدولة الكويت وشعبها الشقيق، بما يعكس عمق العلاقات الأخوية بين البلدين. وأوضح أن الاتحادين حرصا على الإسهام في هذه المناسبة من خلال عمل مشترك يعزز التعاون والمحبة بين شعبي الإمارات والكويت.



بدوره، أكد الدكتور المهندس خالد النابلسي أن الاحتفالية تأتي استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة وتجسيداً لرؤية «الإمارات والكويت.. إخوة للأبد»، مشيراً إلى دور المنظمة العربية لرعاية المواهب في اكتشاف الطاقات العربية الواعدة وتوفير منظومة دعم متكاملة لتطويرها.

وأوضح أن التعاون مع اتحاد الإمارات لألعاب القوى يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكات التي تتيح تبادل الخبرات وفتح آفاق جديدة أمام الرياضيين الشباب للوصول إلى منصات المنافسة الإقليمية والدولية.