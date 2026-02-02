54 لاعباً ولاعبة يمثلون الإمارات في «ألعاب غرب آسيا البارالمبية»

أعلنت اللجنة البارالمبية الوطنية عن مشاركة منتخبات الإمارات الوطنية لأصحاب الهمم في دورة ألعاب غرب آسيا البارالمبية الخامسة - مسقط 2026، والتي تُقام خلال الفترة من 3 إلى 8 فبراير الجاري، ببعثة تضم 93 فرداً، منهم 54 لاعباً ولاعبة، يتنافسون في 8 رياضات، لترسيخ الحضور الإماراتي المتميز في المحافل البارالمبية الإقليمية.



وتشهد الدورة مشاركة نحو 600 رياضي ورياضية من مختلف دول غرب آسيا، يتنافسون في 9 رياضات بارالمبية تشمل: ألعاب القوى، وكرة السلة على الكراسي المتحركة، وكرة الهدف، والسباحة، والريشة الطائرة، وتنس الطاولة، ورفعات القوة، والبوتشيا، والدراجات الهوائية، ويشارك في جميعها البعثة الإماراتية باستثناء السباحة.



وتُقام البطولة تحت إشراف وزارة الثقافة والرياضة والشباب في سلطنة عُمان، بالتعاون مع اللجنة البارالمبية العُمانية والاتحاد البارالمبي لمنطقة غرب آسيا. ويرأس بعثة الدولة ذيبان سالم المهيري، الأمين العام للجنة البارالمبية الوطنية، مديراً للوفد المشارك.



