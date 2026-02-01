الكمالي: ماراثون دبي 2026 يعيد الحيوية للحدث ويحقق أزمنة مميزة

أكد المستشار أحمد الكمالي، المنسق العام لماراثون دبي، أن نتائج النسخة الخامسة والعشرين من الماراثون اليوم الأحد، كانت إيجابية ومرضية على مختلف الأصعدة، وأشار إلى أن الزمن الذي تم تسجيله في سباق الماراثون 2026، يعد ثاني أفضل زمن في تاريخ الحدث، وإلى أنه بالرغم من التوقعات بتسجيل زمن أفضل، إلا أن الزمن الرسمي المعتمد بلغ ساعتين وأربع دقائق، وهو ما اعتبره نتيجة ممتازة تعكس المستوى الفني العالي للسباق.



وأضاف الكمالي، أن المشاركة في السباقات المختلفة كانت مميزة، حيث شهد سباق 10 كيلومترات مشاركة تقارب 9 آلاف عداء، وهو رقم جيد، فيما بلغ عدد المشاركين في سباق الماراثون الكامل «النخبة» قرابة 4 آلاف عداء، وأكد أن هذه الأرقام تعكس الإقبال الكبير على الحدث والنجاح التنظيمي البارز.



وختم المستشار الكمالي تصريحاته بالتأكيد على أن نسخة 2026، أعادت الحيوية لماراثون دبي، خاصة على مستوى التوقيت، مشيرًا إلى أن اللجنة المنظمة تتطلع إلى دراسة إمكانية زيادة الجوائز المالية في المستقبل، بما يسهم في جذب نخبة أكبر من العدائين العالميين وتحقيق أزمنة أفضل في النسخ القادمة.



وكان العداء الإثيوبي نيبرت ميلاك، قد توج بطلاً اليوم، لماراثون دبي 2026 لفئة الرجال، بزمن قدره 2:04:00 ساعة، بينما حققت إنشينالو ديسي لقب فئة السيدات بزمن شخصي قياسي بلغ 2:18:31 ساعة.