ميلاك يكشف عن هدفه العالمي بعد ماراثون دبي.. ومفاجأة الكيلو 40 تسعد ديسي

في يوم استثنائي، احتفل أسرع ماراثون في الشرق الأوسط بمرور 25 عامًا على انطلاقه، وكتب ماراثون دبي 2026 فصلًا جديدًا من الدراما والإنجاز، بعدما واصل العداؤون المشاركون للمرة الأولى فرض هيمنتهم، محققين ثلاثة انتصارات متتالية في الظهور الأول، وسط مشاركة الآلاف على مضمار السباق.

وخطف الإثيوبي نيبرت ميلاك الأضواء في أول مشاركة له، بعدما حقق الفوز السادس على التوالي لعدائين يخوضون ماراثون دبي للمرة الأولى، مؤكداً استمرار هذا التقليد اللافت في سباق الرجال، وفي اليوم ذاته، كسرت مواطنته إنشينالو ديسي، رقمها الشخصي، لتتوج بطلة في سباق احتفالي حمل بصمات التاريخ والسرعة.



وسجل ميلاك فوزًا مدويًا في أول تجربة له في سباق الماراثون، بعدما عبر خط النهاية بزمن قدره 2:04:00 ساعة، محققاً أسرع زمن في الشرق الأوسط، فيما واصلت ديسي مسيرتها المذهلة في سباقات الماراثون، محققةً فوزها الثالث على التوالي بزمن شخصي قياسي بلغ 2:18:31 ساعة، وجرى اعتماد الزمنين كأفضل رقمين عالميين مسجلين في عام 2026.



وجاء فوز ميلاك في أول ماراثون له كإنجاز بارز بكل المقاييس، لتصبح هذه المرة السادسة على التوالي التي يفوز فيها عدّاء إثيوبي يخوض سباق دبي للرجال للمرة الأولى، وبصورة إجمالية، شملت سباقي الرجال والسيدات، بلغ عدد العدائين الذين حققوا الفوز في أول مشاركة لهم على هذا المضمار السريع والمستوي 11 عداءً.

وقال ميلاك عقب السباق: «كنت مستعدا جيدا، وكان هدفي دائمًا الفوز في أول مشاركة لي»، مشيرًا إلى أنه ينتمي إلى نفس المجموعة التدريبية في أديس أبابا التي ينتمي إليها بطل الماراثون الأولمبي الإثيوبي تاميرات تولا، مضيفًا: «هدفي الأكبر في المستقبل هو تحطيم الرقم القياسي العالمي».



وفي أول سباق له في دبي، كان ميلاك قريبًا من تحطيم الرقم القياسي لماراثون دبي بفارق 26 ثانية فقط، قبل أن يحتفل بعد خط النهاية مع زميله في التدريب ياسين حاجي، صاحب المركز الثاني.

وعلى صعيد السيدات، دخلت أنشينالو ديسي سباق ماراثون دبي في توقيت متأخر، لكنها أنهت المنافسة في الصدارة، محطمةً رقمها الشخصي بفارق يقارب أربع دقائق.



وشهد الجزء الأخير من سباق السيدات دراما حقيقية، بعدما كانت موليي ديكيبو تتصدر السباق وتبدو المرشحة الأبرز للفوز، قبل أن تعاني بشكل مفاجئ من مشاكل في المعدة قبل نحو كيلومترين من النهاية، لتتجاوزها ديسي عند علامة الكيلومتر 40، وتنطلق نحو أكبر انتصار في مسيرتها الاحترافية.



وقالت ديسي، البالغة من العمر 23 عامًا: «كنت أعتقد أنني ما زلت قادرة على الفوز في المراحل الأخيرة من السباق، ورغم أن تحقيق أفضل رقم شخصي أمر رائع، إلا أنني أعتقد أنني أستطيع الركض بشكل أسرع في المستقبل».

وبهذا الفوز، حققت ديسي انتصارها الثالث في ثلاثة سباقات ماراثون خاضتها، بعدما فازت في ماراثون إشبيلية في مشاركتها الأولى قبل عام بزمن 2:22:17 ساعة، ثم ماراثون بكين في أوائل نوفمبر بزمن 2:26:08 ساعة.



ويحظى ماراثون دبي 2026 بدعم كل من أسيكس، ومجلس دبي الرياضي، وإم جي موتور، وشبكة راديو القناة الرابعة، ومجموعة آي تي بي الإعلامية، ومياه بيسليري، وفيتامين ويل، وهيئة الطرق والمواصلات في دبي، وشرطة دبي، وبلدية دبي، وسييل دبي مارينا، ومجموعة فينييت من آي إتش جي، ليواصل الحدث ترسيخ مكانته كواحد من أبرز سباقات الماراثون على مستوى العالم.