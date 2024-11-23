12 ألف متسابق يشاركون في سباق زايد الخيري 2024

أقيم صباح اليوم، برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، سباق زايد الخيري في نسخته الـ 23، الذي انطلق من فندق "إرث أبوظبي"، بمشاركة ما يقرب من 12 ألف متسابق ومتسابقة من المواطنين والمقيمين من الفئات العمرية المختلفة، وبلغ إجمالي جوائزه 1.5 مليون درهم.

وحضر الشيخ ياس بن حمدان بن زايد آل نهيان، جانبا من الحدث، وأطلق شارة البداية لسباق 10 كيلومترات لفئة أصحاب الهمم، بحضور الفريق الركن / م/ محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا، وسط أجواء حماسية من المشاركين.

وتم تخصيص عائدات السباق هذا العام لدعم الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، بما يتماشى مع أهدافه الخيرية والإنسانية.

وتصدر عايض الأحبابي، فئة أصحاب الهمم للدراجات اليدوية لمسافة 10 كلم، محققا 21 دقيقة و34 ثانية، وجاء ثانيا سعيد الظاهري، محققا 21 دقيقة و35 ثانية، وثالثا ذيبان المهيري، محققا 21 دقيقة و59 ثانية.وأحرز جيميتشو ديريبا، لقب سباق 10 كلم، لفئة المحترفين محققا 29 دقيقة، و19 ثانية، وجاء ثانيا بيريهانو وينديمو تسيجو، محققاً 29دقيقة و21 ثانية، وثالثا تشالا تيكو، محققاً 29 دقيقة و23 ثانية.

وفاز عبدالله البلوشي، بلقب سباق 10 كلم لدراجات أصحاب الهمم محققا 17 دقيقة و36 ثانية، وجاء ثانيا أحمد البدواوي، محققا 17 دقيقة و39 ثانية.

وفاز بدر الحوسني، بالمركز الأول في فئة أصحاب الهمم للكراسي المتحركة لمسافة 10 كلم، محققا 25 دقيقة و13 ثانية، وجاء ثانيا محمد عثمان، محققا 25 دقيقة و59 ثانية، وثالثا محمد فهداني، محققا 30 دقيقة و8 ثوان.

وشهد سباق 5 كلم لفئة المحترفين فوز إسماعيل الخرشي، بالمركز الأول محققا 10 دقائق و7 ثوان، وكان المركز الثاني من نصيب شالا جوديتا، بزمن وقدره 14 دقيقة و8 ثوان، وذهب المركز الثالث إلى فييسا ديجين، بزمن وقدره 14 دقيقة و14 ثانية.

وحصد رشيد اليزوي، المركز الأول في فئة "الأولمبياد الخاص" لمسافة 3 كلم، محققا 12 دقيقة و21 ثانية، وجاء ثانيا خلفان صلاح، محققا 13 دقيقة و40 ثانية، وثالثا عادل الوادي، محققا 14 دقيقة و40 ثانية.

وشهد السباق مشاركة واسعة من المواطنين والمقيمين، إذ انضم نحو 4000 متسابق إماراتي إلى مشاركين من دول عدة، من بينها الهند، الفلبين، ومصر، كما شارك أكثر من 2000 طفل من نحو 115 مدرسة، وبلغ أكبر المشاركين عمرا 77 عاما.وبلغت نسبة الذكور المشاركين في السباق وفقا للجنة الإحصاء في الماراثون 62%، مقابل 38% للإناث، أما بالنسبة لأكثر الجنسيات مشاركة في الحدث فهي الإمارات بنسبة 38%، ثم الهند بنسبة 14%؜، والفلبين بنسبة 7%، ثم جمهورية مصر العربية بنسبة 4%، وباكستان بنسبة 3%؜، ثم المملكة المتحدة بنسبة 2%، وباقي الجنسيات بنسبة 32%.

وقال الفريق الركن / م/ محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للسباق، إن سباق زايد الخيري يعد تجسيدا حقيقيا للقيم التي زرعها في نفوسنا المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من عطاء وإنسانية، وإن سباق هذا العام كان مميزا، حيث شهد احتفالية رائعة من شرائح المجتمع كافة، بعدد غير مسبوق من المتسابقين الإماراتيين، الذين اجتمعوا معا من أجل هدف نبيل يمس قلوب الجميع.

وأضاف أن الفئات العمرية والقدرات توحدت في هذه المناسبة، بهدف إحداث فارق حقيقي في حياة الآخرين، وأن سباق زايد الخيري يواصل تعزيز قيم الوحدة والتكافل، ويظل واحدا من أبرز الفعاليات في أجندة أبوظبي والإمارات، مشيرا إلى أن جمع التبرعات لصالح الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، يعكس الإرث الكبير لهذا السباق.

من جانبه، قال عارف العواني، الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي، إن سباق زايد الخيري في أبوظبي هو البداية لسلسلة من النجاحات لهذا الحدث الرياضي الإنساني الكبير، داخل الإمارات وخارجها، على طريق الخير ومساعدة المرضى والإسهام في تخفيف الآلام والمعاناة.

وأثنت الدكتورة فاطمة الكعبي، عضو مجلس إدارة الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، على دور منظمي الحدث معربة عن شكرها لدعمهم الكبير للجمعية واختيارهم لها لتكون المستفيد من عائدات سباق هذا العام.