برعاية حمدان بن زايد.. سباق زايد الخيري 2024 ينطلق غداً من أبوظبي

برعاية سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، ينطلق صباح غدٍ السبت سباق زايد الخيري في نسخته ال 23 من فندق "إرث أبو ظبي"، بمشاركة أكثر من 10 آلاف متسابق ومتسابقة من جميع الفئات العمرية، ومن مختلف دول العالم.

وسيتم تخصيص عائدات السباق لصالح الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، وتبلغ مجموع جوائزه مليونا ونصف المليون درهم، تم تخصيص 750 ألفا منها إلى أبناء زايد، ومثلها للفائزين من كافة الجنسيات الأخرى لتشجيع الجميع على المنافسة، وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الفائزين.

ومنذ انطلاقته رسخ السباق مكانته وريادته في دعم الأعمال الخيرية والإنسانية، وتقديم العون للمرضى والمستشفيات، بتوفير المعدات الطبية، والمساهمات المالية الضخمة، كما ساهم في إرساء القيم التوعوية في المجتمع من خلال التفاعل الواسع مع أهدافه وتوجهاته في محطاته المختلفة في أبو ظبي اعتبارا من عام 2001، وفي الولايات المتحدة الأمريكية اعتباراً من 2005، ثم في جمهورية مصر العربية اعتباراً من 2014.

وتجدر الإشارة إلى أن عائدات التبرعات الخيرية للسباق في دوراته السابقة منذ انطلاقه في 2001 بلغ اجماليها 638 مليون درهم، وذهبت جميعها للأعمال الخيرية والإنسانية.وينطلق السباق بمنافسات فئة أصحاب الهمم لمسافة 10 كلم، يعقبه بعد 5 دقائق سباق 10 كلم لفئة المحترفين، ثم ينطلق سباق 5 كلم لفئة المحترفين عند الساعة 7.07 صباحاً، وسباق 10 كلم لفئة التسجيل العام عند الساعة 7.25 صباحاً، وسباق 5 كلم لفئة التسجيل العام عند الساعة 7.35 صباحاً، وسباق 3 كلم لفئة التسجيل العام عند الساعة 7.45 صباحاً، ومن ثم بداية سباق 1 كم في تمام الساعة الثامنة، وصولاً إلى تكريم الفائزين عند الساعة 9 صباحاً.

وبلغت نسبة الذكور المشاركين في السباق وفقا للجنة الإحصاء في الماراثون 62 %، مقابل 38 % للإناث.

أما بالنسبة لأكثر الجنسيات مشاركة في الحدث فهي الإمارات بنسبة 38%، ثم الهند بنسبة 14٪؜، والفلبين بنسبة 7 %، ثم جمهورية مصر العربية بنسبة 4%، وباكستان بنسبة 3 ٪؜، ثم المملكة المتحدة بنسبة 2%، وباق الجنسيات من مختلف دول العالم بنسبة 32.

وأعلنت اللجنة المنظمة العليا للسباق، اكتمال الاستعدادات لانطلاقة السباق، واتخاذ كافة التدابير التي ترسخ دوره المجتمعي في دعم الأعمال الخيرية والإنسانية، المستلهمة من الإرث الخيري والإنساني للوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيب الله ثراه".

وأكد الفريق الركن / م/ محمد هلال الكعبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا تجاوز أعداد المشاركين 10 آلاف متسابق من جميع الفئات، بما يمثله من حدث عالمي كبير يجسد القيم الإنسانية .

وأوضح أن هناك تعاونا كبيرا مع مجلس أبوظبي الرياضي الشريك الاستراتيجي لإخراج الحدث في أبهى صورة، وأن جهوداًكبيرة تبذل من كافة اللجان العاملة والشركاء والجهات المعنية، للحفاظ على إرثه العظيم ومكانته الكبيرة منذ انطلاقته في عام 2001، بتوجيهات القيادة الرشيدة ليصبح رمزاً ونبراساً لقيم العطاء والخير، تجسيداً لأهدافه الإنسانية.

وأضاف:" السباق يمثل حدثاً عالمياً ووصل في محطاته إلى نيويورك في عام 2005، ثم جمهورية مصر العربية عام 2014، وأصبح رسالة عالمية في تعزيز الوعي بدعم الأبحاث الطبية ومساعدة وتخفيف الآلام عن المرضى".

وكشفت اللجنة المنظمة عن اختتام مرحلة تسليم حقائب السباق للمشاركين مساء اليوم الجمعة، بعد انطلاقتها الثلاثاء الماضي في فندق "إرث أبو ظبي"، وسط إقبال كبير من المسجلين للمشاركة في السباق على إكمال إجراءات مشاركتهم في فعاليات الحدث.

ونوهت بتوفير مواقف للسيارات وخدمة النقل في كل من واحة الكرامة بين الساعة 4 إلى 5.30 صباحاً، وفي مدينة زايد الرياضية بين الساعة 4 إلى 6.30 صباحاً، وإغلاق الطرق أمام حركة مرور السيارات عند الساعة 6 صباحاً.

ومن المنتظر أن تجهيز قرية ترفيهية على هامش الحدث تشمل عروضا للفرقة الموسيقية لشرطة أبو ظبي، وفرقة الحربية للفنون الشعبية، وفرقة الإيقاع الموسيقي الافريقية، و جدار التوقيعات التفاعلية، ومنطقة لألعاب الأطفال والرسم على الوجه، فضلا عن قاعات للمأكولات والمشروبات والوجبات الخفيفة.

وسيتم تخصيص منصات لعدة مؤسسات هي الجمعية الوطنية للتصلب المتعدد، ومدينة الشيخ خليفة الطبية، و" أكتيف أبو ظبي"، ومركز أبوظبي للصحة العامة، و "نشاط يجمعنا ".