«القوس والسهم» ينظم البطولة الدولية المفتوحة 21 ديسمبر

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للقوس والسهم تنظيم البطولة الدولية المفتوحة الثانية في نادي ضباط شرطة الشارقة يومي 21 و22 ديسمبر الحالي. وتقام منافسات البطولة للرجال والسيدات والشابات والناشئين والناشئات لفئتي القوس المركب والمحدب، ويعقد الاجتماع الفني يوم 19 ديسمبر الحالي، بينما يغلق باب التسجيل لمشاركة جميع الجنسيات من داخل الدولة وخارجها يوم الجمعة 13 ديسمبر.

من جانب آخر، أعلن مجلس إدارة الاتحاد برئاسة الدكتور سعيد مصبح الكعبي قائمة مؤلفة من 16 لاعباً ولاعبة للانضمام إلى المعسكر المقرر في أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية من 14 ديسمبر الحالي إلى 4 يناير المقبل، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا في تايلاند خلال فبراير 2025.

وتضم قائمة القوس المركب 6 لاعبين ولاعبات هم عبدالله المنصوري، وسلطان الكتبي، وناصر الراشدي، وآمنة العوضي، وجمانة أحمد، وروضة العوضي، بينما تتألف قائمة القوس المحدب من 10 لاعبين ولاعبات هم منصور الكتبي، وعبدالله الكتبي، وخليفة الكعبي، وحسن الرئيسي، وعلياء آل علي، ومريم الصايغ، وهدى آل علي، وحصة العوضي، ومها الحوسني، وميرة الصايغ.