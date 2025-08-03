3 ميداليات للإمارات في كأس أوروبا للقوس والسهم للشباب



واصل منتخب الإمارات للقوس والسهم تألقه القاري، بحصاده ثلاث ميداليات جديدة في بطولة كأس أوروبا للشباب، التي اختتمت فعالياتها في مدينة تشاتيش السلوفينية، أمس، بمشاركة نخبة من أبرز اللاعبين الأوروبيين، وذلك خلال الفترة من 28 يوليو إلى 2 أغسطس.

وحقق المنتخب 3 ميداليات، بواقع ميداليتين فضيتين وميدالية برونزية، حيث أحرزت اللاعبة سامية مقصود فضية فئة القوس المحدب للسيدات تحت 18 سنة، بينما نال الثلاثي خليفة مصبح الكعبي، ومنصور سعيد الكتبي، وعلي يعقوب، الميدالية البرونزية في مسابقة الفرق لفئة القوس المحدب للرجال تحت 18 سنة.

كما نجح الثنائي خليفة مصبح الكعبي وسامية مقصود في حصد الميدالية الفضية لفئة الفرق المختلطة للقوس المحدب تحت 18 سنة، في إنجاز جديد، يُضاف إلى رصيد المنتخب الوطني في المنافسات الدولية.