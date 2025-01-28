«تناي» الروسي بطلاً لدولية الإمارات للقفز بالمظلات

توج فريق «تناي» الروسي بلقب بطولة الإمارات الدولية للقفز بالمظلات 2025، التي اختتمت منافساتها، أول من أمس، في سكاي دايف بمنطقة مرغم، بمشاركة 200 قافز من جنسيات مختلفة.

وأقيمت البطولة على مدار 4 أيام بين أبوظبي ودبي، حيث أقيمت منافسات القفز الحر الداخلي في «كلايم بجزيرة ياس»، وشملت التشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحر المكون من 16 قافزاً، والتشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحر- الحدث المزدوج، إضافة إلى التشكيل الجماعي الداخلي للقفز الحر المكون من 8 قافزين، كما تضمنت المنافسات سباق القفز لمجموعة من الفئات، ممثلة في المطاردة الفردية، سباق التتابع، والسباق النهائي.

وأقيمت المرحلة الثانية في سكاي دايف بمنطقة مرغم بدبي، وشهدت مسابقات القفز الحر الخارجي، وتمكن فريق «تناي» من احتلال صدارة الترتيب العام، والتتويج باللقب، بينما حل في المركز الثاني فريق «نومادس» الكازاخستاني، وجاء في المركز الثالث فريق «ايروسيان» البيلاروسي.

قام بتتويج الفائزين، يوسف حسن الحمادي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الجوية، ومحمد يوسف عبد الرحمن، الأمين العام للاتحاد، وعبد الله مراد، عضو مجلس الإدارة، واندريه باراباش، رئيس الوفد الروسي.