«تنايا 8» ينفرد بصدارة «الإمارات للقفز الحر»

انفرد فريق «تنايا 8 وي» بصدارة اليوم الافتتاحي من بطولة الإمارات الدولية للقفز الحر الدالي للنفق الهوائي والتي تستضيف المرحلة الأولى منها كلايم جزيرة ياس بعد أن جمع في الجولات الخمس التي أقيمت حتى الآن 112 نقطة بمعدل 22.40 نقطة وتلاه في المركز الثاني فريق كوزباس أرينا برصيد 90 نقطة وبمعدل 18 نقطة ثم فريق نومادس في المركزالثالث برصيد 76 نقطة، ويشهد اليوم الثاني منافسات الـ 16 قافزاً.

وكما هو معروف فإن المرحلة الأولى من البطولة تقام في كلاين، بينما تنتقل المنافسات إلى سكاي دبي بمنطقة مرغم، والتي ستشهد منافسات المرحلة الثانية السبت والأحد المقبلين.

وأعرب حسين محمد الحسني نائي مدير كلاريم جزيرة ياس عن سعادته بما شهدت البطولة كماً وكيفاً، مشيراً إلى أن هناك ارتياحاً بالغاً من القافزين سيما وأن النفق الهوائي الحالي هو الأطول في العالم مما يدفع المشاركين إلى الإبداع في استخدام مهاراتهم الفائقة.