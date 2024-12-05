«الشارقة كلباء الدولية» لقفز الحواجز تنطلق اليوم

تنطلق اليوم فعاليات منافسات بطولة «الشارقة كلباء الدولية» لقفز الحواجز بحلتها الجديدة بعد ترفيع تصنيفها الدولي إلى فئة الثلاث نجوم، مطلع مرحلة متقدمة تبلغها البطولة التي نظم نادي الشارقة للفروسية والسباق نسختها الأولى على شاطئ كلباء من فئة النجمتين قبل عام من الآن، لتصبح واحدة من أسرع بطولات قفز الحواجز ترقية إلى مستوى التصنيف الدولي من فئة الثلاث نجوم، وهو ما بلغته البطولة بعد النجاحات الكبيرة التي حققتها فروسية قفز الحواجز على شاطئ درة الشرق كلباء ابتداءً من منافسات دوري الإمارات لونجين لقفز الحواجز في ديسمبر 2022. وتأتي هذه البطولة ضمن مهرجان الشارقة للفروسية السادس، الذي ينظمه نادي الشارقة للفروسية والسباق.

يترأس الشيخ عبد الله بن ماجد القاسمي، رئيس نادي الشارقة للفروسية والسباق، اللجنة المنظمة للبطولة، ويديرها سلطان محمد خليفة اليحيائي، المدير العام لنادي الشارقة للفروسية، وتقام البطولة بإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبرعاية شركة لونجين والمروان، وتشتمل على 10 منافسات، ويشارك فيها 110 فرسان من 28 دولة، ويتنافس جميعهم على الفوز بالألقاب والجوائز المالية القيّمة التي تم رصدها لمنافسات البطولة ويبلغ مجموعها (148.500) يورو، منها (56.800) يورو لمنافسة الجائزة الكبرى للحدث.