8 لاعبين يمثلون «ألعاب القوى» في «خليجية الشباب» بالدوحة

أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القوى مشاركة منتخبنا الوطني في بطولة الخليج للشباب، بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 3 إلى 6 مايو المقبل.

ويرأس البعثة فهد عبد الله بن جمعة، نائب رئيس الاتحاد، فيما تضم راشد ناصر آل علي، عضو مجلس الإدارة، رئيس لجنة العلاقات العامة والاتصال المؤسسي.

وتتألف قائمة المنتخب من 8 لاعبين هم: محمد أحمد المصعبي (800 متر)، وحمد صالح البدواوي (1500 متر)، وفاضل حكيم (الوثب العالي والطويل)، وحسن الظهوري، وحمدان الحمادي (سباقات السرعة)، وأحمد الكعبي، وعبد العزيز عيد (100 و200 متر)، وسالم المقبالي (مسابقات الرمي).

وتغادر البعثة إلى الدوحة يوم الجمعة المقبل، لإجراء الاستعدادات الختامية للبطولة، التي ستشهد عقد الاجتماع الفني يوم السبت، تمهيداً لانطلاق المنافسات على مدار أيام 4 و5 و6 مايو المقبل.

وأكد فهد عبد الله بن جمعة، أن البطولة تندرج ضمن خطط وبرامج الاتحاد لتوفير فرص الاحتكاك مع لاعبي ولاعبات المنتخبات الخليجية الأخرى، إضافة إلى أهميتها في تطوير مهاراتهم، خاصة أن النتائج الأخيرة في البطولات الخارجية كشفت عن قدرات مميزة للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية.