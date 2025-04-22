النسخة السادسة من سباق الجري الثلجي في «سكي دبي» 18 مايو

أعلن مجلس دبي الرياضي وشركة «ماجد الفطيم» عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة السادسة من «سباق دبي للجري الثلجي» الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط الذي يقام يوم 18 مايو المقبل وتستضيف منافساته قاعة سكي دبي الثلجية في مول الإمارات.

ويُتاح التسجيل في السباق ضمن فئتين: الأولى تمتد لمسافة 5 كيلومترات، والثانية تمتد لمسافة 3 كيلومترات، وهو مفتوح لكافة أفراد المجتمع من جميع الجنسيات من داخل الدولة وخارجها ممن تزيد أعمارهم على 16 عاماً. ويعد هذا السباق الفريد تجربة رياضية فريدة تعزز من مكانة دبي وجهة رائدة للسياحة الرياضية، حيث يتيح للمشاركين الجري على الثلج في أجواء صيفية تصل فيها درجات الحرارة داخل القاعة إلى ما دون 4 درجات مئوية تحت الصفر.

ويمكن للراغبين بالمشاركة في السباق التسجيل عبر الرابط على الموقع الإلكتروني PremierOnline، حيث يستمر التسجيل حتى يوم 15 مايو المقبل.

وتعد الرياضات الثلجية من الفعاليات الأساسية ضمن الأجندة السنوية لمجلس دبي الرياضي، حيث يحرص المجلس على التعاون مع مختلف الجهات لتنظيم مثل هذه الأنشطة التي تستهدف جميع فئات المجتمع، بما في ذلك أصحاب الهمم، وتوفير بيئة رياضية متنوعة تواكب تطلعات مختلف الجنسيات المقيمة في دبي. كما ينظم المجلس بالتعاون مع شركة «ماجد الفطيم» العديد من البطولات والأنشطة الثلجية على مدار العام.

ولمساعدة المشاركين على الاستعداد لهذا الحدث الرياضي المميّز، تدعو سكي دبي جميع العدّائين من الفئة العمرية بين 13 و70 عاماً إلى الانضمام للتدريبات الصباحية التي تقام يومياً، وتشمل تمارين التسلق (هايكنغ) على المنحدر، وذلك من الاثنين إلى الجمعة بين الساعة 08:00 و10:00 صباحاً، ومن السبت إلى الأحد بين الساعة 07:00 و09:00 صباحاً.

وانطلقت النسخة الأولى من سباق دبي للجري الثلجي في عام 2020، كواحدة من أوائل السباقات الثلجية في المنطقة ولاقت رواجاً كبيراً أدى إلى تحويلها إلى فعالية سنوية. وقد سجلت نسخة العام الماضي رقماً قياسياً بمشاركة 600 رياضي من 55 جنسية.

ويمكن للراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات عن سباق الجري الثلجي وغيرها من الفعاليات زيارة الموقع الرسمي لمجلس دبي الرياضي www.dubaisc.ae، أو متابعة التغطية المباشرة لكافة الأحداث الرياضية في حسابات المجلس على قنوات التواصل الاجتماعي باسم dubaisc.