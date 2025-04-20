العداءة مريم كريم تفوز بالذهبية الآسيوية الثانية للإمارات في ألعاب القوى

أحرزت مريم كريم عداءة منتخبنا الوطني لألعاب القوى الذهبية الثانية للإمارات في نهائي سباق 200 متر، بزمن 23.99 ثانية، ضمن منافسات البطولة الآسيوية السادسة للناشئين والناشئات تحت 18 سنة، التي اختتمت في مدينة القطيف بالمملكة العربية السعودية، وجاءت اليابانية شيباتا نيساتو في المركز الثاني بزمن وقدره 24.16، والهندية آراتي في المركز الثالث مسجلة 24.31 ثانية.

وسبق أن حققت مريم كريم الذهبية الأولى للإمارات في سباق 400 متر حواجز، أول من أمس، بزمن وقدره 59.55 ثانية، محققة رقماً جديداً للدولة، كما حطمت الرقم القياسي للبطولة الآسيوية تحت 18 سنة، المسجل منذ عام 2017 باسم العداءة الصينية ليانج يينا، وقدره 59.71 ثانية.

وأكد ناصر بن عاشور، الأمين العام لاتحاد ألعاب القوى، أن الذهبية الثانية للعداءة مريم كريم في البطولة الآسيوية تعد تتويجاً للخطط والبرامج الاستراتيجية، التي يتبناها مجلس إدارة الاتحاد، برئاسة اللواء الدكتور محمد عبدالله المر، في بناء قاعدة من الأبطال يمتلكون القدرات التنافسية، وأشار إلى حرص الاتحاد على استمرار البرامج الداعمة لاكتشاف المواهب، وصقل قدراتها، من خلال المشاركة في البطولات الخارجية، والتعاون مع الأندية في كل البرامج التطويرية لخدمة المنتخبات الوطنية.

ويذكر أن الذهبية الثانية لمنتخبنا الوطني لألعاب القوى صعدت بترتيب منتخبنا للمركز السابع ضمن الترتيب العام للبطولة، التي اختتمت بمشاركة 19 دولة، بينما تصدرت الصين الترتيب العام برصيد 36 ميدالية، وجاءت اليابان في المركز الثاني برصيد 7 ميداليات، والسعودية في المركز الثالث برصيد 6 ميداليات.