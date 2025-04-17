فتح باب التسجيل للمشاركة في ماراثون دبي الـ25

أعلنت اللجنة المنظمة لـ«ماراثون دبي» عن فتح باب التسجيل للمشاركة في النسخة الـ25 من السباق الأقدم في منطقة الشرق الأوسط، وأحد أشهر وأسرع سباقات الجري في العالم، والذي يقام بدعم من مجلس دبي الرياضي، وينطلق في الأول من فبراير 2026، احتفاءً باليوبيل الفضي لمرور ربع قرن على انطلاق النسخة الأولى.

ويُعد ماراثون دبي أول سباق في المنطقة يحصل على التصنيف الذهبي من الاتحاد الدولي لألعاب القوى، وارتبط اسمه بتحقيق أزمنة قياسية ومشاركات لنجوم عالميين في عالم الجري، ويحظى الماراثون بشعبية كبيرة بفضل مساره المستوي والسريع، ما يجعله الوجهة المثالية للعدّائين الطموحين الساعين إلى تسجيل أزمنة قياسية شخصية، ومن المتوقع أن يشهد الحدث مشاركة عدّائين من أكثر من 140 دولة، ليكون من أبرز الفعاليات الرياضية على أجندة مجلس دبي الرياضي لعام 2026.

وأكد مجلس دبي الرياضي على دعمه المتواصل لماراثون دبي، واستمرار التعاون مع اللجنة المنظمة لتقديم نسخة استثنائية تليق بمكانة دبي على خارطة الرياضة العالمية، لا سيما مع بلوغ السباق عامه الـ25 بعد نجاح تنظيمه على مدار ربع قرن، واهتمام عالمي بمشاركة نخبة العدائين إلى جانب أثره الاقتصادي الملموس من خلال مساهمته في دعم الناتج المحلي لدبي عبر استقطاب آلاف الزوار والمشاركين من مختلف أنحاء العالم.

وإلى جانب سباق الماراثون الكامل لمسافة 42.195 كيلومتراً، سيتمكّن المشاركون من خوض سباق الطريق لمسافة 10 كيلومترات، أو سباق المرح العائلي لمسافة 4 كيلومترات، مع فتح باب التسجيل عبر الموقع الإلكتروني dubaimarathon.org.

وقال بيتر كونيرتون مدير السباق: «بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي والجهات الحكومية المعنية في دبي، يسرّنا الإعلان عن فتح باب التسجيل في ماراثون دبي 2026 عبر الموقع الرسمي للسباق».

فعاليات

وأضاف: «بمناسبة مرور ربع قرن على انطلاق هذا الحدث الرياضي في الإمارة، نُحضّر لسلسلة من الفعاليات المميزة على مدار العام، وصولاً إلى إطلاق صافرة البداية للسباق الخامس والعشرين في الأول من فبراير».

وتابع كونيرتون: «منذ انطلاق النسخة الأولى، ارتقى الماراثون إلى أعلى المستويات العالمية، خاصة منذ عام 2008 عندما شارك أسطورة الجري هايلي جيبريسيلاسي وحقق ثاني أسرع زمن في التاريخ آنذاك. وقد توّج بثلاثة ألقاب متتالية في دبي، ما عزّز من مكانة المدينة كوجهة عالمية للرياضة».

إنجاز

ويُعد إنجاز جيبريسيلاسي من أبرز المحطات في تاريخ الماراثون، الذي كان أيضاً أول سباق في العالم يشهد إنهاء خمسة عدّائين للسباق بزمن دون 2:05 ساعة، وهو رقم تحطّم مجدداً في نسخة 2018 التي شهدت تجاوز سبعة عدّائين لهذا الحاجز. كما حافظ السباق على موقعه ضمن قائمة أفضل عشرة ماراثونات عالمية منذ عام 2008.

وفي نسخة 2017، فاز البطل الأولمبي الحالي تاميرات تولا، بينما شهدت نسخة 2019 أول ظهور للبطلة العالمية الحالية روث تشيبنغتيتش، التي توجت باللقب.

أما في النسخة الأخيرة من الماراثون، فقد فاز الإثيوبي بوتي جيميشو بلقب الرجال بزمن 2:04:51 في أول مشاركة له، بينما حققت مواطنته بيرداتو هيربا زمناً قدره 2:18:27، محطّمة رقمها الشخصي، بعد منافسة قوية مع بطلة نسخة 2023 ديرا ديدا.

وقال أحمد الكمالي، المنسق العام لماراثون دبي: «توفّر دبي بنية تحتية متكاملة، ومنشآت رياضية عالمية، وشبكة مواصلات حديثة، وخيارات إقامة متنوعة، ما يجعلها من أبرز الوجهات العالمية لتنظيم الفعاليات الرياضية. ويُعد ماراثون دبي حدثاً رئيسياً يسهم في تعزيز مكانة المدينة السياحية ودعم قطاعي الضيافة والرياضة». وأضاف: «نتطلّع إلى استقبال العدّائين من مختلف دول العالم للاحتفال معنا بيوبيل ماراثون دبي الفضي، أول ماراثون دولي في الشرق الأوسط».