سيطرة مغربية على سباق الجري في دورة ند الشبا الرياضية

سيطر العداؤون المغاربة على المراكز الأولى في مختلف فئات سباق الجري لمسافتي 5 و10 كيلومترات، الذي أقيم مساء أول من أمس في مضمار ميدان، ضمن فعاليات النسخة الثانية عشرة من «دورة ند الشبا الرياضية»، الحدث الرياضي الأكبر من نوعه، الذي أطلقه ويرعاه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، ويقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمع ند الشبا الرياضي، بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، تحت شعار «قدرات لا حدود لها».

وحضر منافسات سباق الجري سعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، فيما أعطى فارس المطوع، أمين عام اللجنة الأولمبية الوطنية شارة انطلاقة سباق الرجال 5 كيلومترات، وأعطى علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر، عضو مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي شارة انطلاق سباق السيدات 5 كيلومترات، فيما أطلق عادل درويش، عضو اتحاد الإمارات لألعاب القوى شارة انطلاق سباق 4 كيلومترات، كما حضر المنافسات ناصر أمان آل رحمة، مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي، وحسن المزروعي، مدير الدورة.

مشاركة مجتمعية واسعة

وحقق السباق نجاحاً لافتاً ومشاركة مجتمعية واسعة من مختلف الجنسيات، حيث بلغ عدد المشاركين أكثر من 4300 عداء وعداءة، وفاز المغربي ياسر الشعشوعي بالمركز الأول في سباق 10 كيلومتر بعد إنهائه السباق في زمن قدره 27:21 دقيقة، متفوقاً على مواطنيه المغربي محمد أيت ماماس الذي جاء في المركز الثاني بزمن 27:52 دقيقة، وإسماعيل الخرشي الذي حل في المركز الثالث بزمن 28:02 دقيقة.

وفي سباق 10 كيلومترات لفئة السيدات المفتوحة فازت المغربية رقية المقيم بالمركز الأول بزمن 34:37 دقيقة، تلتها المغربية وفاء زروال في المركز الثاني بزمن 35:19 دقيقة، وحلت البلجيكية ليزبيث فيرهايدن في المركز الثالث بزمن 35:45 دقيقة

وفي سباق 10 كيلومترات للمواطنين رجال فاز عبدالكريم عبدالرحمن بالمركز الأول بزمن 28:15 دقيقة، تلاه عبيد النعيمي في المركز الثاني بزمن 30:21 دقيقة، وحل عبدالله سرور خميس جمعة في المركز الثالث بزمن 30:51 دقيقة.

وفي سباق 10 كيلومترات فئة السيدات المواطنات فازت رقية المزروعي بالمركز الأول بزمن 38:36 دقيقة، تلتها علياء الشامسي في المركز الثاني بزمن 40:50 دقيقة، وحلت فاطمة الشامسي في المركز الثالث بزمن 42:30 دقيقة.

وفي سباق 5 كيلومترات لفئة الرجال المواطنين فاز حميد المعلى بالمركز الأول بزمن 15:41 دقيقة، تلاه عبدالله الحضرمي في المركز الثاني بزمن 15:55 دقيقة، وحل محمود صالح النقبي في المركز الثالث بزمن 16:05.

وفي سباق 5 كيلومترات لفئة الرجال المفتوحة فاز المغربي أمين سويدة بالمركز الأول بزمن 14:45 دقيقة، تلاه الكيني فيكتور كيبرونو كورير في المركز الثاني بزمن 15:08 دقيقة، وحل الأوغندي جويدو جريس أوكادابا في المركز الثالث بزمن 15:16 دقيقة.

وفي سباق 5 كيلومترات لفئة السيدات المواطنات فازت حصة الجسمي بالمركز الأول بزمن 23:48 دقيقة، تلتها حمدة آل علي في المركز الثاني بزمن 24:08 دقيقة، وحلت فاطمة سعيد جمعة سعيد في المركز الثالث بزمن 25:00 دقيقة، وفي سباق 5 كيلومترات لفئة السيدات المفتوحة فازت البولندية إميليا مانجيلينان بالمركز الأول بزمن 22:11 دقيقة، تلتها المغربية ويام الفتحي في المركز الثاني بزمن 22:13 دقيقة، وحلت الروسية أليسا بيتروفا في المركز الثالث بزمن 22:18 دقيقة.

وفي سباق 5 كيلومترات لكبار المواطنين والمقيمين رجال فاز الفرنسي جان كلود هارامبوري بالمركز الأول بزمن 16:58 دقيقة، تلاه المغربي مبارك ريحان في المركز الثاني بزمن 18:32 دقيقة، وحل الإماراتي سالم عتيق سعيد المهيري في المركز الثالث بزمن 19:36 دقيقة.

وفي سباق 5 كيلومترات لكبار المواطنات والمقيمات فازت الفرنسية لطيفة الصاروخ بالمركز الأول بزمن 25:33 دقيقة، تلتها الجنوب أفريقية ماريا هورتر في المركز الثاني بزمن 28:51 دقيقة، وحلت البريطانية بينيلوبي بامبريدج في المركز الثالث بزمن 29:37 دقيقة.

وفي سباق 4 كيلومترات لفئة الناشئين فاز البريطانية وليام برين بالمركز الأول بزمن 15:38 دقيقة، تلاه المصري علي صلاح التوني في المركز الثاني بزمن 17:57 دقيقة، وحل الإماراتي مايد عبدالله النقبي في المركز الثالث بزمن 18:21 دقيقة.

وفي سباق 4 كيلومترات لفئة الناشئات فازت الألمانية كارلا ماريا بنزمولر بالمركز الأول بزمن 15:20 دقيقة، تلتها الألمانية زايرا شولتز أكرم في المركز الثاني بزمن 17:03 دقيقة، وحلت البريطانية هاتي جاريت في المركز الثالث بزمن 18:02 دقيقة.

وفي سباق 4 كيلومترات لفئة الأطفال بنين فاز الإماراتي حماد الصبري بالمركز الأول بزمن 18:07 دقيقة، تلاه الإماراتي سيف في المركز الثاني بزمن 18:26 دقيقة، وحل الإماراتي محمد فهد المري في المركز الثالث بزمن 21:08 دقيقة.

وفي سباق 4 كيلومترات لفئة الأطفال بنات فازت البريطانية هانا شميت بالمركز الأول بزمن 18:03 دقيقة، تلتها الأوكرانية ميا هوبيكا في المركز الثاني بزمن 18:56 دقيقة، وحلت الإماراتية هند حسن البلوشي في المركز الثالث بزمن 19:47 دقيقة.

الرماية مع الجري

على جانب آخر، تنطلق مساء اليوم في مجمع ند الشبا الرياضي منافسات بطولة الرماية مع الجري «ليزر رن» التي تقام لأول مرة ضمن منافسات الدورة، وتستمر على مدار يومين، وتعتمد البطولة على المنافسة الفردية، حيث يجمع المشاركون بين الرماية بمسدس الليزر مع الجري لمسافات محددة.

وتضم المنافسات 10 فئات عمرية، تبدأ من فئة تحت 9 سنوات وحتى فئة كبار المواطنين والمقيمين «الماسترز» لمن هم فوق 60 عاماً. وتتنوع مسافات الجري وأعداد مرات الرماية وفق كل فئة عمرية، حيث تتراوح مسافات الجري بين 300 و600 متر، بينما يتم التصويب على أهداف تبعد بين 5 و10 أمتار، وفق لوائح اتحاد الإمارات للخماسي الحديث.